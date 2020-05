SEÑOR DIRECTOR

A pesar de que estamos en un estado de excepción de catástrofe, y en La Araucanía la presencia de fuerzas militares y policiales dedicadas a las necesidades que ese estado de excepción genera, hay grupos que mantienen su hostigamiento a agricultores y hacen caso omiso del estado de derecho y en particular de las exigencias que las autoridades imponen cuando estamos en situaciones como la actual. Da la impresión de que no temen a las autoridades y que se mueven libremente bajo el convencimiento de que nadie hará nada para detenerlos y llevarlos a la justicia.

El Ministerio del Interior y el Ministerio Público se han querellado en múltiples oportunidades, pero quizás ello no es suficiente. Hora de actuar con más fuerza y claridad, de lo contrario nos podríamos encontrar con una mezcla de insurgentes y delincuentes que hacen lo que quieren, y agricultores que deciden tomar en sus manos su defensa, y eso puede ser complejo y peligroso. No podemos seguir pretendiendo que no pasa nada y barriendo bajo la alfombra los problemas de seguridad de La Araucanía.

Richard Kouyoumdjian Inglis

Vicepresidente de AthenaLab