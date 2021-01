“La despersonalización: un camino equivocado”

SEÑOR DIRECTOR

En columna publicada recientemente en La Tercera, Soledad Alvear acusa que el proyecto de aborto sin causales “despersonaliza” a quienes están por nacer.

La argumentación de Alvear descansa en una idea bastante peculiar: que los seres humanos tienen “derecho a la personalidad jurídica”. Peculiar no solo porque son las personas quienes tienen derechos, sino que también porque de esta idea no se sigue que la despenalización del aborto tenga por objetivo abandonar el deber de proteger al no nacido. Muy por el contrario, las normas que protegen al no nacido siguen y seguirán ahí, pero deberán ser ponderadas con otra persona a la que Alvear no le dedica debido espacio en sus argumentos: la mujer.

La CIDH, interpretando la Convención Americana de Derechos Humanos en el caso Artavia Murillo, indicó que la protección al no nacido es gradual, que depende del desarrollo del mismo y que no es absoluta. Lo mismo podemos decir de los Derechos del Niño: la protección antes y después de su nacimiento no es incompatible con espacios de autonomía de la mujer embarazada. Suponer que la protección del no nacido es absoluta implicaría una instrumentalización de la mujer que, recordando la no tan célebre frase de una senadora, estaría “prestando el cuerpo” por nueve meses. Ser tratada como cosa es, precisamente, la despersonalización contra la que este proyecto se enfrenta.

Las caricaturas en este debate son especialmente dañinas. Sobre todo cuando quienes impulsamos este proyecto hemos estado siempre del lado de las madres y de sus hijos. El posnatal de emergencia es un buen ejemplo de lo que sostengo: mientras quienes se hacen llamar “provida” entorpecían su tramitación, las “feminazis” empujamos el cuidado de la madre y del recién nacido en medio de la emergencia sanitaria.

Vaya ironía.

Maite Orsini Pascal

Presidenta de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género

Cámara de Diputadas y Diputados