SEÑOR DIRECTOR:

Somos movimientos ciudadanos que hicimos lo posible por colaborar en el proceso constitucional. Pedimos participar, buscamos formas de aportar, y entre todos sumamos más de 500 mil firmas por iniciativas ciudadanas que la Convención no quiso escuchar. Cuando lo que más necesitábamos era reencontrarnos como país, eligieron dividirnos.

Pero la esperanza sigue intacta y no queremos que todo siga igual. La Convención era el plan A y no funcionó. Y aunque algunos políticos ofrecerán un plan B si gana el Rechazo, corremos el riesgo que estos planes sean capturados por ideologías políticas. Solo nos queda el plan C, el plan ciudadano. Los países no fracasan por sus políticos, sino cuando sus ciudadanos no se involucran y dejan que unos pocos pasen a llevar a la mayoría.

Llegó el momento de que seamos los mismos ciudadanos los que propongamos un camino a seguir. Le pedimos a nuestros gobernantes que, si gana el Rechazo, permitan que una comisión transversal de ciudadanos y expertos redacte una nueva propuesta de Constitución. Pocos países tienen oportunidades como ésta, y la Convención no la supo aprovechar. Pero los chilenos merecemos que las cosas se hagan bien, y vamos a seguir trabajando hasta que tengamos una Constitución que sea la casa de todos.

Miguel Guzmán

Alimentos para Chile y Agua para el campo

Ingrid Bohn

Educación Libre y Diversa

Victoria Beaumont

Salud Libre

Luis Baeza

Plan C (Ciudadano)

En representación de 37 movimientos ciudadanos