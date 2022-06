La estrategia de exclusión en la Cumbre de las Américas

Por Juan Cristóbal Portales, Director Ejecutivo Instituto Desafíos de la Democracia

Esta semana está desarrollándose la IX Cumbre de las Américas, que reúne de manera periódica a los líderes políticos del continente para debatir y definir acciones frente a problemas y desafíos compartidos por la región. La “novedad” para esta versión es la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Nuestro país, a través de la Canciller Antonia Urrejola, manifestó en diversos medios que si bien nuestro gobierno tiene una postura crítica respecto a la situación democrática que atraviesan esos países, “independientemente de las diferencias e incluso de las condenas que puedan existir en materia de derechos humanos respecto de algunos gobiernos, creemos que pospandemia y con crisis económica, es un momento también de tener un espacio de diálogo más allá de las diferencias […]La región, como lo ha dicho el Presidente varias veces, está súper fragmentada, se ha polarizado y, de alguna manera, bajo el liderazgo del Presidente Biden sería importante poder conversar más allá de las diferencias”.

Las declaraciones de la ministra ponen de manifiesto una discusión de larga data en la academia y las relaciones internacionales respecto de la efectividad de las políticas y estrategias de exclusión, embargo y aislacionismo hacia aquellos estados cuestionados en su carácter democrático y respeto a los DD.HH. Y más concretamente si dichas definiciones han generado una derrota de los regímenes desafiados y una consiguiente ampliación de los libertades y principios democráticos ejercidos por los pueblos afectados.

La evidencia señala que no. Ni en Cuba, Nicaragua, o Venezuela se pueden establecer resultados positivos y beneficios para los pueblos que se busca ayudar por la vía de la exclusión. Todo lo contrario. Los regímenes condenados pasan a ser el actor agredido a partir de un relato victimista, se exacerba la aniquilación de las libertades individuales y colectivas, se erosiona aún más el entramado institucional democrático y se generan diásporas permanentes. Por si fuera poco, tiende a aumentar en dichos estados una injerencia extralimitada por parte de potencias e intereses que buscan imponer ciertos términos de relacionamiento político, cultural y de dependencia económica. Es lo que se conoce como la preminencia de un poder agudo o “sharp power” por su naturaleza coercitiva para las instituciones democráticas y soberanía del país receptor.

Es el caso de Venezuela, por ejemplo, que de acuerdo a reciente estudio “China in the World 2022″ desarrollado por Double Think Lab, hoy es uno de los países más influenciados a nivel mundial por China a nivel militar, política doméstica y sus relaciones exteriores.

De ahí que las declaraciones de la Canciller tengan un sustento razonable y atendible. Ya Sun Tzu en El Arte de la Guerra señalaba un principio básico para la política y los negocios, y que debiera aplicarse con urgencia también a las relaciones internacionales por quienes hoy deliberan en la IX Cumbre de las Naciones. Esto es la pertinencia de “mantener a tus amigos cerca y a tus enemigos aún más cerca”, además de “no presionar a un enemigo desesperado. Un animal agotado seguirá luchando, pues esa es la ley de la naturaleza». Basta ver los casos de Ortega, Maduro o los Castro en Cuba.

Por ello antes que aislar o separar, la pregunta debiera ser cómo trabajar estrategias conjuntas entre países de la región, sobre todo con aquellos que presentan debilidades democráticas evidentes, no solo para inducir o influir directamente en un fortalecimiento de su Estado de Derecho, el respeto y garantía de los DD.HH., su estabilidad institucional o la vida de sus pueblos. Pero también para combatir ciertos fenómenos que se tienden a producir con mayor intensidad en dichos estados y que luego se ramifican a países vecinos. Esto es la corrupción, el narcotráfico, la violencia y las consiguientes oleadas migratorias que ahí se generan como vía de escape. Sin ir más lejos, Venezuela fue el país de la región con la segunda mayor tasa de homicidios por 100.000 habitantes en 2021 (Statista, 2022); Venezuela y Nicaragua aparecen como los más corruptos (Transparencia Internacional, 2021); Venezuela, Cuba y Nicaragua son algunos de los países donde más se “intimida, hostiga, amenaza, censura, criminaliza o priva de acceso a la información pública a quienes ejercen el periodismo y a quienes critican al gobierno” según informe de Amnistía Internacional en 2021.

A la luz de estos datos, quizás llegó el momento como señala nuestra Canciller, de probar nuevas fórmulas y apostar a fomentar procesos de integración inteligente que produzcan resultados más positivos para los estados excluidos de la próxima Cumbre y para el conjunto de los países de la región.