Por Iván Poduje, arquitecto

Existen pocas cosas más miserables que una funa, que es básicamente la acción de una patota contra una persona que no puede defenderse de los ataques que recibe en igualdad de condiciones. Nunca olvidaré una bienal en Valparaíso, cuando unos arquitectos escondidos en la multitud gritaron insultos a otro profesional, diciendo que su proyecto era un “monumento neoliberal”, hasta expulsarlo del auditorio. Quien presidía la bienal, y el Colegio de Arquitectos de la época, no solo no detuvieron esa cobarde agresión, sino que la validaron como un bizarro ejercicio de democracia, que terminó arruinando ese encuentro porteño.

El jueves pasado, un grupo de ciclistas fue más allá y decidió funar al ministro de Salud en su casa, dejando rayados con amenazas e insultos inaceptables. Antes, otro grupo hizo lo mismo contra la ministra de Transportes, amenazándola a ella y su familia, y hemos visto acciones similares contra diversas autoridades y políticos. Si bien nada justifica una funa, es bueno distinguir su motivación. Hay algunas que se originan por problemas sociales apremiantes, como familias que llevan años esperando por una casa y donde es posible sentarse a dialogar, como me tocó verlo con los ministros de vivienda Alberto Etchegaray o Cristián Monckeberg, que pasaban tardes enteras conversando con dirigentes hasta llegar a una solución.

Pero una cosa muy distinta son los grupos que operan desde la intolerancia con quien piensa o actúa distinto, como los matones que amenazaron a la fiscal Ximena Chong o los ciclistas patoteros que acosaron a los ministros Paris y Hutt en sus casas. Con ellos, no hay diálogo posible. Solo resta apretar los dientes y esperar que pase el mal rato, teniendo claro que nunca hay que ceder a sus amenazas, que ha sido el error de algunos parlamentarios o académicos, que temen decir lo que piensan por la acción de estos violentos.

No debemos olvidar que salvo contadas excepciones, el funero es un perro que ladra pero no muerde, y cuyos reclamos suelen terminar en la irrelevancia. El ex presidente del Colegio de Arquitectos de esa bienal de Valparaíso, hoy es un troll de Twitter, cuya opinión no tiene ninguna incidencia en políticas públicas o proyectos relevantes. Algo similar ocurre con los partidos políticos que promovieron las funas en el pasado y que hoy hacen noticia por sus peleas internas, enredos de platas o por llevar personajes de la farándula a la Convención Constituyente. Y no podría ser de otra forma, si consideramos que la funa es la forma más burda de enfrentar un debate. Un acto que reemplaza las ideas por el matonaje y donde las inseguridades y las frustraciones del agresor, son tapadas por el anonimato de las redes o el volumen cobarde de su patota.