La inquietante falta de seriedad de la política chilena

Lo sucedido en el Parlamento esta semana supera con creces el tema del sistema de pensiones. Se trata de algo más grave. Lo que quedó demostrado es la falta de seriedad y baja altura en que ha caído la política chilena, justo en momentos en que más se necesita lo contrario.

Basta escuchar los argumentos que los diputados esgrimieron para aprobar la idea de legislar la iniciativa que permite retirar el 10% de los ahorros previsionales. Lamentablemente, ninguno de ellos cumple el mínimo que una discusión seria y responsable requiere.

En los aspectos formales, hasta ahora hay escasos expertos en la materia que avalen la idea de usar los fondos de pensiones para la emergencia económica actual. Incluso, desde la OCDE, se advirtió que la iniciativa solo profundizará el problema del bajo monto de las pensiones que afecta a muchos chilenos. Pues bien, nada de ello fue escuchado por los mismos diputados que durante años se han dedicado a crititar aquello, lo que muestra una inconsistencia que es muy difícil de comprender.

Algunos plantean que la explicación es que el debate es meramente ideológico, entre aquellos que defienden y los que critican el sistema de capitalización individual. Pero, en esto, hay que ser respetuoso con las palabras. Un debate ideológico requiere de algo básico: ideas. Y lo sucedido en la sala de la Cámara de Diputados estuvo lejos de aquello. Ninguna discusión ideológica seria sobre el sistema de jubilación, parte por usar los fondos para otros fines que no sean las pensiones. No importando que sea de capitalización individual o de reparto, el consenso mínimo al respecto es que los fondos no se tocan. Y no hay que ser un experto o un técnico para entender aquello. Por eso, la ideología no es excusa para lo realizado por los diputados.

Otros se escudan en que se trata de un proyecto meramente populista. Pero nuevamente acá hay una confusión. Es cierto que la idea de retirar los fondos tiene una alta aprobación ciudadana. Para eso no se requiere una encuesta, porque las personas nunca quieren ahorrar para la vejez. Por eso los gobiernos en todo el mundo implementan sistemas de pensiones obligatorios; no porque sean populares, sino porque son fundamentales. En esto, los diputados que apoyan el proyecto muestran nuevamente una falta de altura y compromiso con su labor más importante: proteger a los ciudadanos que representan.

Para qué hablar del cumplimiento de sus compromisos, toda vez que el gasto fiscal que resultaría de esta medida es incluso superior al monto de US$12 mil millones que fue acordado por ellos mismos hace unas semanas con el Gobierno, como techo para enfrentar la crisis. Ese acuerdo, que fue celebrado por todos como una muestra de que la política responsable puede estar a la altura de las circunstancias, queda ahora en entredicho.

Si el proyecto sigue su curso, será el Senado quien tendrá la última palabra. Es de esperar que la Cámara Alta esté a la altura que se requiere y trate el tema con la seriedad que corresponde. Porque esto supera los bloques políticos y al sistema de AFP. Acá lo que está en juego es la seriedad. Una que dice que, si lo que se quiere cambiar es el sistema de pensiones, entonces que se retome el proyecto que hay al respecto. Y si lo que se busca es ayudar a la clase media, sabemos que hay mejores maneras de hacerlo -hay de hecho toda una batería de propuestas presentada por el Ejecutivo, susceptible de perfeccionamientos- que bajarle las pensiones a la gente.

Actuar con seriedad y altura es lo que corresponde ahora. La buena política es demasiado importante en estos momentos, donde una parte mayoritaria del país está viviendo situaciones muy difíciles. Que los políticos no agraven la situación es lo que se espera de un país serio.