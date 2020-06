La justicia para quienes son “como uno”

SEÑOR DIRECTOR

El 8 de junio, un tribunal acogió una acción de reclamación de filiación interpuesta por una madre, declarando con fundamento jurídico el reconocimiento también como madre de su pareja y conviviente civil, con quienes han formado familia.

Esta decisión ha generado críticas. Sorprende que en varias no se promueva un debate jurídico, sino que sean especulaciones o defensas de concepciones personales que, si bien son legítimas en democracia, no pueden ser impuestas a otras personas como verdades universales e inmutables. La banalización del enfoque de derechos y género, bajo el ideológico discurso del “activismo gay”; la inadecuada comprensión de lo que es el derecho (no la ley) y cómo se integra, interpreta y argumenta en un fallo; o las irresponsables afirmaciones de instrumentalización de la justicia, invitaciones a no respetar una sentencia e imputaciones de fraude o colusión, son críticas que no ayudan a la democracia ni al estado de derecho.

Un sistema normado desde la heterosexualidad tiene consecuencias en la vida de muchas personas sin que otras tengamos conciencia. Tales consecuencias se traducen de forma frecuente en un desigual acceso al ejercicio de derechos esenciales que para otras personas son de cotidiano y casi imperceptible ejercicio. Esto hace que el acceso a la justicia para la tutela judicial efectiva de esos derechos sea un tema de importancia en las democracias contemporáneas que, formalmente al menos, abrazan el paradigma de la igualdad.

Por esto es grave que se pretenda levantar un imaginario en torno al fallo que no se corresponde a la realidad. En 2018 se aprobó una Política de Igualdad de Género y no discriminación por el Poder Judicial, que incorpora el enfoque de género en la administración de justicia. Es lo que hace la sentencia al reconocer y amparar a dos madres y su hijo para que puedan vivir de la misma manera que lo hacen sin problemas quienes hoy se levantan desde el cómodo lugar en que la sociedad pone a las personas que somos heterosexuales. Un lugar ajeno a otras realidades. Un lugar desde donde se emiten juicios ligeros o se autoatribuye el saber lo que es correcto para la vida de otras personas y de cada niño, cuestiones que son justamente la expresión máxima de la ideologización que buscan criticar.

La justicia debe ser para todas las personas. No para las que son “como uno”.

Ximena Gauché Marchetti

Abogada