La microeconomía

SEÑOR DIRECTOR

En una carta enviada a este diario, Juan Pablo Swett destaca la necesidad de trabajar a nivel microeconómico, critica que los créditos con garantía del Fogape lleguen, con suerte, a 250.000 empresas. Sin embargo, lejos de ser un fracaso, sería una cobertura alta.

En efecto, los datos del SII indican que existen unas 400.000 Mipymes con ventas continuas durante 12 meses (antes del 18 de octubre). Por supuesto, hay muchas empresas más con iniciación de actividades, pero lo habitual es que la mayoría de ellas no estén activas. Por eso, el número de Mipymes que cita don Juan Pablo -un millón- es una exageración que no tiene fundamento en los hechos y que no debería usarse para evaluar la cobertura que alcancen los créditos con garantía del Fogape, ni cualquier otra política microeconómica.

Alexander Galetovic

Senior Fellow, Universidad Adolfo Ibáñez

Microeconomista