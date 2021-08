Por Edgar Blanco, subsecretario de Minería

Agosto es el mes de la minería, y en este 2021 quiero destacar especialmente a nuestros pequeños mineros y mineras. Nuestro propósito, desde el Ministerio de Minería, es mejorar la calidad de vida de las personas y una de las formas, es acompañar y financiar programas de apoyo para potenciar su desarrollo. La minería la conformamos todos, es por ello que cada pequeña operación forma parte del carro que está impulsando la reactivación económica del país.

El Programa de Capacitación y Transferencia Tecnológica para la Pequeña Minería Artesanal, más conocido como PAMMA es un programa tremendamente esperado por todos los pequeños mineros/as del país. Este beneficio que dispone el Ministerio de Minería es un incentivo para que, en general, estas familias mineras sigan dedicándose a esta labor que se transmite generación tras generación. Gracias a los fondos que se disponen todos los años, con este programa los mineros y mineras de menor escala pueden fortalecer su productividad, seguridad, sustentabilidad y modernización de sus faenas, con el fin de aumentar su producción, dinamizar la labor de Enami, maximizar sus beneficios y en consecuencia, mejorar su calidad de vida y de sus familias.

Este programa comenzó en los años 90 (1993), con un fuerte componente social, con la meta de lograr que las pequeñas faenas mineras puedan desarrollar su labor de manera regular. De ahí la importancia de cuidar este programa, de protegerlo y potenciarlo. Porque los más de 1500 padrones mineros vigentes, significan miles de familias detrás, miles de empresas proveedoras de bienes y servicios que soportan esta actividad minera, en 52 comunas y en las 16 regiones de nuestro país.

Los pequeños mineros y mineras de Chile, así como los pirquineros, dedican su vida día a día a la búsqueda de minerales, desarrollando esfuerzos importantes de sol a sol, lejos de los centros urbanos y de sus familias. Como Ministerio de Minería hemos sabido reconocer sus esfuerzos y despliegues, los sacrificados turnos, el trabajo duro por encontrar la veta, por alcanzar mejores niveles de productividad, mejorar la seguridad y por mantener ininterrumpidamente una actividad compleja. Y así cómo los mineros siempre han dicho, la “minería no le falla a Chile”, nosotros no les fallaremos tampoco.

Este año, junto al biministro Juan Carlos Jobet, entregamos 2 mil 554 millones en beneficio de 429 proyectos individuales y asociativos en 15 regiones del país. De todos los proyectos adjudicados, el 19% cuenta con una mujer en el proceso operativo de sus faenas y un 11% adicional cuenta con más de una mujer.

Si bien los fondos del PAMMA en estos 4 años han ido aumentando, sabemos que esto no es suficiente. Por eso hemos trabajado de manera inagotable en conjunto con la Empresa Nacional Minera (Enami) por distribuir mejor estos recursos, con criterios más eficientes, eficaces y transparentes, los que en algunos casos se ha logrado aumentar la cantidad de beneficiarios.

Quiero enfatizar que esta actividad no está para nada exenta de dificultades y particularidades las que muchas veces se desarrollan en condiciones climáticas extremas, en zonas geográficas difíciles de acceder, explotar y explorar. Es por estas razones que con el programa PAMMA buscamos siempre potenciar la minería metálica y no metálica, en sus propios y particulares desarrollos productivos, con apoyo financiero directo y entrega de equipamiento en los concursos públicos que se lanzan año a año.

Quisiera finalizar, invitando a más mujeres a atreverse a ingresar a la minería. Si, nos alegra que el 30% de los proyectos beneficiados este año incluyan mujeres, pero no nos basta. Necesitamos a más mujeres en minería y no nos detendremos ni renunciaremos al desafío de tener una industria cada vez con mayor equidad de género. Simplemente, no nos podemos imaginar el futuro de la industria sin su mirada.

¡Feliz mes de la minería!