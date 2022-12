La necesidad de una nueva Constitución

SEÑOR DIRECTOR:

En entrevista publicada este domingo, el ex candidato presidencial José Antonio Kast recoge el sentir de una buena parte de la derecha en cuanto a que no es necesario un cambio constitucional. Como un elector que ha votado siempre por este sector en los últimos 30 años, me permito decirles que están equivocados.

Se necesita un cambio constitucional porque la actual Carta adolece de defectos graves, que dificultaría la implementación de un programa de gobierno de derecha, si esta se impusiera en una elección futura. Temas como el sistema electoral, la configuración de los tribunales de justicia y los recursos constitucionales requieren mejoras urgentes, si se quiere que Chile avance en el sentido de nuestras ideas de libertad.

Sin embargo, aunque así no fuera, no es posible vivir en un país donde una parte significativa de la población (da lo mismo si es un 51 o un 25%) siente que la Constitución no los representa. No importan sus razones, pues cualquier norma jurídica requiere consensos mínimos para que sea aplicable. Vemos como incluso China, con el enorme control social que ejerce el gobierno, ha debido retroceder por el descontento popular en medidas sanitarias que eran la bandera del partido gobernante.

Se requiere una nueva Constitución, aunque objetivamente no la veamos como necesaria. Y ahora es el mejor momento para redactarla.

Alejandro Sifri