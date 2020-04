La oscuridad de los datos

Por Roberto Méndez, Escuela de Gobierno UC

La inesperada crisis social de octubre, seguida por la crisis sanitaria, está a su vez siendo seguida por una emergente crisis económica producto de las dos anteriores. Avanzamos a lo que sin duda será uno de los periodos más desafiantes de nuestra historia.

Los efectos colaterales de estas sucesivas crisis que seguirán conviviendo por años, son difíciles de imaginar. Aquí me refiero a un aspecto del que se habla poco, pero que puede ser crucial para el éxito o fracaso de las políticas públicas que se están implementando o se implementen en el futuro: el sistema de estadísticas públicas se está deteriorando en forma alarmante, al punto que los datos corren el riesgo de transformarse en irrelevantes; o peor aún, conducir a errores. Me refiero a esos números básicos que permiten evaluar qué está pasando en la sociedad: el costo de la vida, el empleo, el crecimiento, la pobreza.

Veamos el costo de la vida. El familiar IPC es la variación de precios de una canasta de consumo familiar. Desde mediados de marzo los encargados de ir a terreno a comprobar precios ya no pueden hacerlo, por disposición de protección dispuesta por INE. En vez, examinan precios en sitios web o por teléfono, lo que no es incorrecto, solo que es algo muy diferente a lo que hacían antes. Sobre la canasta de consumo familiar, sabemos que ha variado en forma dramática, pero nadie sabe exactamente cómo. Igual, tendremos un número a fin de mes, un IPC, solo que esta vez no sabremos muy bien qué significa.

En el mundo del trabajo la cosa es peor. ¿Qué es hoy estar “desempleado”? Ya la Encuesta Nacional de Empleo tenía críticas, pero hoy el mercado laboral simplemente está patas arriba. ¿Cuál será el estatus laboral de alguien cuyo empleador se ha acogido a la “ley de protección de empleo”? Técnicamente mantiene un contrato, pero no recibirá sueldo, sino que estará haciendo uso de su seguro de…desempleo. ¿Entonces está desempleado? Bueno, no exactamente. ¿Y cuántas son las horas trabajadas? ¡Eso le preguntarán a ese abrumado trabajador o trabajadora que combina el teletrabajo con el cuidado de los niños! Igual, se publicarán números, tasas, costo por hora. ¿Significado de todo esto? Muy incierto.

Respecto a pobreza, la encuesta Casen 2019 estaba programada para iniciarse en octubre. Obviamente se “reprogramó” y a estas alturas es probable que tampoco sea posible realizarla este año. Lo más reciente sobre pobreza es de 2017.

Elaborar los datos de actividad económica presenta desafíos semejantes o peores. Me consta que el INE está haciendo un enorme esfuerzo por mantener la integridad y continuidad de los datos y es probable que lo mismo está haciendo el Banco Central. Lo que los analistas y personas comunes tenemos que incorporar es que los datos nos dirán menos sobre qué es lo que está pasando en el mundo real. Nadie estaba preparado para crisis como ésta, tampoco los sistemas de estadísticas públicas.