La otra cara del 18 de octubre

SEÑOR DIRECTOR

Para algunas personas el 18 de octubre es sinónimo de celebración y reivindicación social. Sin embargo, pasan por alto la otra cara de las manifestaciones.

Entre el 19 de octubre de 2019 y el 24 de marzo de 2020, se produjeron 2.897 eventos graves de violencia y delincuencia. De las 136 estaciones de Metro, 118 fueron quemadas o vandalizadas, cuyo costo de reparación ascendió a US$ 255 millones, sin contar el costo social para 3 millones de personas afectadas. Hasta el día de hoy, hay personas que no han podido recuperar su fuente laboral y Pymes que no han podido reabrir por estar ubicadas en las zonas que abarcaron las manifestaciones. Esto sin contar los cientos de ciudadanos que tuvieron que cambiarse de vivienda por ser constantemente asediados por “manifestantes”.

Datos reales que muchos prefieren omitir.

Renata García

Economista