La paranoia nubla la razón

SEÑOR DIRECTOR

Luego de que se conocieran los resultados del plebiscito, María José Gómez, coordinadora de la campaña del Rechazo, aseguró en un programa de televisión que su opción ganó en Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, porque serían comunas “altamente informadas”.

Yo me atrevo a decirle que creo que fue precisamente por todo lo contrario. La paranoia que los ahoga cada vez que se cede poder a la ciudadanía no les permite informarse. Se inundan de videos y mensajes aterradores, leen siempre los mismos análisis para calmar su ansiedad y dejan un nulo espacio a la reflexión. En el fondo, quizá, les aterra darse cuenta que no estamos viviendo nada más ni nada menos que un proceso de profundización de la democracia.

No creo que la nueva Constitución solucione todos nuestros problemas, pero es el inicio de un largo proceso que necesita la voluntad de todas las y los actores para construir ese Chile que soñamos. La paranoia paraliza y no deja ver que ahí afuera se está construyendo un nuevo tejido social, que nos permitirá construir un país donde el excesivo individualismo sea reemplazado por el espíritu de colaboración colectiva, que matice la exacerbada competencia que vivimos en todas las esferas.

El plebiscito fue la culminación de un proceso de transición y la apertura a un nuevo ciclo. Será la primera Constitución del mundo escrita de forma paritaria entre hombres y mujeres. Eso solo puede significar orgullo. Lo contrario, sería tener la razón nublada.

Isidora Alcalde Egaña

Comando Apruebo y Convención Constitucional Las Condes