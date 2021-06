La tecnología apoyando la administración de justicia

SEÑOR DIRECTOR

Uno de los principales problemas públicos que se avecinan es el retomar adecuadamente la labor de los tribunales que, en gran medida, han paralizado su trabajo por más de un año debido a la pandemia. En este sentido, celebramos que el Ejecutivo y el Congreso estén trabajando con sentido de urgencia en un Proyecto de Ley que permita retomar la gran cantidad de juicios que se encuentran estancados.

Como representantes de un segmento importante de la industria tecnológica de nuestro país, estamos convencidos del aporte que podemos entregar a través de la mirada de especialistas para apoyar los procesos documentales intensivos en información con soluciones existentes (interoperabilidad, gestión documental, entre otros). Lamentablemente, hasta la fecha, los prestadores de servicios privados (industria LegalTech) han enfrentado serios problemas para poder interoperar con el Poder Judicial y, de esa manera, permitir la correcta tramitación de juicios por abogados e instituciones que manejan un número importante de causas.

De ahí que valoramos que el proyecto contemple la posibilidad de que se faculte al Poder Judicial para suscribir convenios de interconexión con instituciones no solo públicas sino también privadas. Ello sin duda que aportará a mejorar la eficiencia de los servicios jurídicos en favor de las personas.

No obstante, miramos con preocupación que el proyecto no establezca condiciones objetivas en que el Poder Judicial pueda aceptar o rechazar interconexiones con privados, máxime si a la fecha hay entidades privadas a las que se les ha permitido interoperar, mientras que a otras no. Ello, con total desconocimiento de los criterios aplicados en los casos que sí se han suscrito.

El llamado es a buscar soluciones apalancadas en la tecnología que, con pleno respeto a la privacidad de datos personales, habiliten de manera igualitaria el acceso a la justicia.

Francisco Méndez

Presidente

Asociación de Empresas Chilenas de Tecnología