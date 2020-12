La tensa crisis entre el gobierno y la Policía Nacional en Perú

En menos de un mes desde que asumió la presidencia de la República del Perú, Francisco Sagasti, ha tenido que poner particular atención a la crisis generada en la cartera de Interior, la cual ha sido una de las más convulsas, y es que, a la fecha ha tenido 3 ministros. Las razones, básicamente la remoción y en consecuencia pase a retiro de 18 oficiales generales de la Policía Nacional del Perú - PNP, situación que ha sido interpretada al interior de la institución policial como apresurada e injusta, generando un descontento no menor que ha motivado una escalada de renuncias de ministros y directores generales de dicho ministerio.

El primer ministro de Interior del presidente Sagasti, Rubén Vargas duró 14 días en el cargo y su renuncia se gestó un día antes que el Gabinete liderado por la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez se presentara ante el Congreso de la República para solicitar el voto de confianza. Las razones de la renuncia habrían sido el ruido generado por el pase al retiro de los oficiales generales y la designación del nuevo comandante general de la referida institución de orden y seguridad. Sin embargo, también se ha dicho que el principal detonante de la renuncia de Vargas sería una supuesta vinculación con uno de los cabecillas de los principales y más sanguinarios grupos terroristas que enlutó al Perú en la década de los 80 y 90, Sendero Luminoso, hecho que Vargas rechazó y calificó de “guerra sucia”.

El segundo ministro de Interior de Sagasti, general (r) PNP, Cluber Aliaga duró escasos 5 días en el cargo, las razones de su renuncia serían las declaraciones efectuadas en donde señalaba que la decisión de sacar a los 18 generales fue apresurada e injusta, además de no respaldar las decisiones adoptadas por su antecesor. Por otro lado, Aliaga además de expresar que la propia presidenta del Consejo de Ministros no lo quiso escuchar, señaló ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso que, entre las revueltas ocurridas durante la vacancia de Vizcarra y la breve asunción de Merino de Lama, hubo entre los manifestantes algunos que incitaron a la violencia atacando a los policías que intervinieron en las marchas. Un tema que no ha pasado desapercibido ha sido la declaración de la propia presidenta del Consejo de Ministros, que ha señalado que durante la breve reunión de ambas autoridades el lunes recién pasado, Aliaga habría intentado grabarla, aunque posteriormente daba marcha atrás en dicha afirmación.

Así las cosas, el tercer ministro de Interior de Sagasti, asumía en la noche del martes, se trata del abogado José Elice, ex oficial mayor del Congreso, quien trabajaba en el despacho presidencial en su condición de secretario general, además de excandidato al Congreso por el Partido Morado, cuyo cofundador es el propio presidente Sagasti.

Finalmente, mientras la inestabilidad política continúa, la contracción económica se hace evidente, la campaña electoral arranca y el COVID sigue atacando silenciosamente, ahora se suma una crisis adicional entre el Ejecutivo y la Policía Nacional; mientras tanto, el análisis de que hace el ciudadano de a pie, es que, cuando la inseguridad apremia, la delincuencia irrumpe y el mal acecha, la señora Juanita terminará llamando a sus policías, que con moral denostada o no, terminan cumpliendo su deber, prestos a servir, listos a morir.