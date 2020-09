La tesis de Longueira

SEÑOR DIRECTOR

La irrupción de Pablo Longueira en la arena política, y su tesis de que la centroderecha debe votar por el Apruebo, porque el plebiscito está perdido, me hizo recordar el plebiscito de 1988, en que el país tuvo que pronunciarse de si quería que el general Pinochet siguiera gobernando por ocho años.

En los meses previos a dicho plebiscito, la Concertación de entonces anunciaba una serie de medidas bastante drásticas si ganaba el No; entre otras, la renuncia inmediata de Pinochet y la puesta en marcha de una asamblea constituyente para redactar una nueva Constitución. Promesas tan audaces como peligrosas, hizo que muchos reflexionaran su voto (me incluyo). El resultado es de todos conocidos, el No ganó con el 56% de los votos, y el Sí obtuvo el 44% restante.

Estoy convencido que gran parte del éxito del gobierno de Patricio Aylwin, más allá de sus innegables méritos personales, fue el resultado moderado de dicho plebiscito. No se exigió la renuncia de Pinochet ni se puso en marcha una asamblea constituyente, y pudimos tener una transición ordenada y pacífica a la democracia.

Esto es lo que Pablo Longueira no logra entender. En todo caso, yo reafirmo mi opción por el Rechazo, por dos razones:

Primero, por que nadie me ha podido convencer que los supuestos cambios que la Constitución necesita, no puedan hacerse a través de una reforma constitucional, sin tener que redactar una nueva carta fundamental.

Segundo; la redacción de una nueva Constitución es un acto cívico de la mayor trascendencia, que requiere de un ambiente interno apropiado en el país. En este sentido, el ambiente no puede ser más adverso: crisis política de los partidos y el Parlamento, recesión económica, pandemia y el fantasma del estallido del 18 de octubre.

Finalmente, dado que Longueira dice que quiere una nueva Constitución pero no desde cero, los invito a revisar la propaganda del Partido Socialista respecto al plebiscito; lo primero que destaca es que se parte con una hoja en blanco. Para pensarlo.

Pedro Gazmuri Schleyer

Ingeniero Civil