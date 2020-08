La vejez me preocupa cada vez más, cuando se llega a esa etapa en que la vida tiene forma de meseta y hacia adelante solo se tiene la certeza de que en algún inevitable punto futuro comenzaremos a transitar la pendiente de descenso, uno comienza a preguntarse por ese punto de quiebre, cuándo empezaremos a ser viejos.

La vida contemporánea ha hecho posible separar hasta cierto punto el envejecimiento mental -o sicológico- del físico, hoy hay “viejos” que corren maratones y “jóvenes” de cuerpo, pero con una existencia carente de sentido, esa falta de propósito que es una forma de vejez.

La famosa frase “Chile cambió” también me motiva a reflexionar en todo esto, porque es una manera de decirnos que aquello en lo que creíamos ya no sirve, que es de otra época. El llamado “estallido social” y la pandemia habrían venido a demostrarnos que el modelo de desarrollo no resuelve nuestro principal problema: la desigualdad; que el Estado tiene que jugar un rol mayor, porque ni el progreso, ni un orden social justo provienen del esfuerzo personal, del trabajo de cada familia, sino de ese Estado grande y protector que también deberíamos anhelar; por eso ahora todos tendríamos que preferir otra Constitución, una con derechos sociales antes que con libertades, más preocupada de los funcionarios que de los emprendedores, de los sindicatos más que de los trabajadores.

Como los problemas son otros, se supone que no podemos seguir abrazados a nuestras viejas recetas, tenemos que cambiar y abrazar otras: las viejas recetas de nuestros adversarios. Quedarse pegado en el pasado sería seguir defendiendo soluciones de mercado, seguir creyendo que el empleo es la mejor política social, que el crecimiento económico produce más oportunidades que las alzas de impuestos.

Pero la verdad es que nos hacemos viejos cuando perdemos la voluntad de luchar por lo que nos importa, cuando -la frase no es mía- nos aparecen más arrugas en el alma que en la frente, cuando destinamos más tiempo a explicar nuestras renuncias que a entusiasmar con nuestras convicciones. A los 65 años Churchill enfrentó el nazismo y a los 69 Camilleri escribió “La forma del agua” dando vida al comisario Montalbano. Es que el final de la meseta, el punto en que empezamos a bajar, no está marcado por una edad, sino por la pérdida de fe en nosotros mismos, en lo que hemos creído y en lo que hemos creado.

Nadie lo ha dicho mejor que Silvio Rodríguez: “para darme un rinconcito en sus altares/me vienen a convidar a arrepentirme/me vienen a convidar a que no pierda/me vienen a convidar a indefinirme/me vienen a convidar a tanta mierda/yo no se lo que es el destino/caminando fui lo que fui/allá Dios, que será divino/yo me muero como viví”.

Todavía no soy viejo y ojalá me falte mucho para llegar a serlo.