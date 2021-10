Lapsus por decreto

SEÑOR DIRECTOR

En relación a su nota sobre mi “lapsus respecto al decreto de consenso”, es necesario aclarar el punto. El 5 de octubre del 2021 di una entrevista en Radio Duna donde dije: “Si tenemos ganas de mostrar que no hay conflicto de interés, qué impide que se concrete el área marina protegida y que solo falta que un decreto se firme”. Para crear un área protegida se requiere un expediente con informes de los entes técnicos, informes científicos, actas de reuniones, y en este caso un pronunciamiento favorable del gobierno regional. También incluye el acuerdo del consejo de ministros que aprueba el área, y la cartografía presente. La última fase es la redacción de un decreto, el que debe ser firmado para ingresar a Contraloría.

Nosotros cumplimos todas las etapas menos haber generado un decreto de consenso. Mi frase se interpretó como que existiera un decreto, lo que no corresponde a la realidad. Lógicamente es imposible pensar que redactaríamos un decreto para que lo firme otro Presidente. Esto lo aclaré el mismo día.

Su nota da la sensación de que soy el acusado, habiendo participado en la mayor creación de áreas protegidas de la historia de Latinoamérica, con más de 1,3 millones de km2 de conservación marina, pasando de proteger el 4% al 41% del mar de Chile, y no el Presidente de la República que está imputado, que no ha creado ni un km2 de conservación ecológica en su gobierno a pesar de sus largas declaraciones sobre la COP “Azul”. ¿Por qué luego de 1.340 días del acuerdo del consejo de ministros todavía no hay protección en la zona del proyecto Dominga? ¿Será porque se estaba planeando aprobar dicho proyecto como ocurrió en agosto de este año? Ese es el verdadero lapsus que está investigando la justicia y la Cámara de Diputados.

Marcelo Mena

Ex ministro de Medio Ambiente

N. de la R.:

El mismo exministro reconoció un “lapsus” ante la comisión investigadora. Aún más, agregó que en el gobierno de Michelle Bachelet -del que formó parte- no hubo acuerdo interno sobre el área que debía ser protegida.