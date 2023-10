Las enseñanzas de la insurrección de octubre

SEÑOR DIRECTOR:

En una columna publicada en La Tercera, la profesora Miriam Jerade ofrece una alambicada explicación acerca del presunto potencial epistémico del estallido social, la que adolece de tres problemas. Primero, ella minimiza burdamente la protesta violenta. Durante el estallido llegó un momento en que la protesta se volvió indistinguible de la violencia, volviéndose incluso un pretexto suyo. Jerade no advierte que esa condescendencia para con la protesta violenta convirtió la protesta simplemente en una forma de darle una pátina de legitimidad a un simple intento de derrocamiento.

Por eso su explicación es un intento de cohonestar la violencia política que se ejerció en el “estallido”, mejor llamada “insurrección”, con el objeto de derrocar al gobierno. Y aquí podemos sacar la primera conclusión de una verdadera epistemología de la protesta: si quienes protestan no saben precaverse de los oportunistas que quieren derrocar a un gobierno o diferenciarse de ellos, no merecen tampoco que se los distinga con el calificativo de “democráticos”.

El segundo es que la epistemología de Jerade no distingue entre la protesta en regímenes democráticos y no democráticos o tiránicos. La referencia a Mandela prueba precisamente ese punto. Sin embargo, cualquier “epistemología” de la protesta no puede hacer abstracción de las condiciones institucionales en que se la ejerce.

El tercer defecto es que Jerade obvia el aprendizaje que hasta ahora ha internalizado la ciudadanía: la violencia es un método inaceptable en un sistema democrático. Mientras la extrema izquierda -que tiene tanta adhesión en la academia- no entienda ese hecho, cohonestando la violencia, más socavará las condiciones para la aceptación pública de su propio discurso y más extraviada se encontrará su presunta epistemología.

Felipe Schwember

Faro UDD

José de la Cruz Garrido

Gobierno UDD