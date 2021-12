Las expectativas y el deterioro

SEÑOR DIRECTOR

En economía las expectativas son un factor clave. Los agentes económicos tomamos decisiones mirando lo que podría suceder. Este principio aplica a todos, grandes inversionistas que arriesgan su dinero, o al ciudadano de a pie, que decide realizar o no una compra.

En su reciente Informe de Política Monetaria, el Banco Central estima un importante crecimiento para este año 2021, que como todos sabemos se explica por las enormes dosis de morfina que se le han suministrado a la economía, tan extraordinarias como insostenibles. Hacia delante la realidad se hace presente, con crecimientos que en el centro de la proyección apuntan a 2% en 2022, y de apenas 0,5% el 2023, es decir, un retroceso en términos per cápita.

El comportamiento esperado no tendría por qué ser así, pero lo es. Es el reflejo de varias cosas, entre ellas el menoscabo institucional, la incertidumbre política, las irresponsabilidades disfrazadas, el populismo eleccionario, propuestas económicas muy nocivas de parte de la izquierda más dura, y el espíritu refundacional de los más radicalizados. Todo esto afecta muy negativamente la calidad de vida de las personas, condenadas a no seguir progresando, o incluso ir hacia atrás. El candidato más extremo en materia económica no puede desconocer esto, ni tampoco culpar a otros. La causalidad viene desde las ideas del sector que él representa.

Félix Berríos Theoduloz

Economista