¿Las mayorías mandan?

Por Alfredo Jocelyn-Holt, historiador

La regla de la mayoría pareciera ser una solución perfecta. Ante opciones opuestas, qué mejor manera de dirimir un dilema que someterlo a votación y ver cuál gana. Por supuesto, a no ser que nos devuelva un puro espejismo, cuestión más frecuente de lo que se cree. En Chile, sin duda.

Las elecciones de 1964 y 1970, ambas se plantearon como plebiscitos, creyendo que con ello se resolvía la pugna en juego; sin embargo, no lo zanjaron. Nada hace pensar, tampoco, que al referéndum que se dijo que Allende anunciaría el 11-S le habría ido mejor. Lo que es el plebiscito de 1988 condujo a una transición pactada, hoy de nuevo en cuestión. Es que, admitámoslo, nuestro divisionismo atávico pantanoso desde 1964 relativiza cualquier triunfo mayoritario.

Con todo, se sigue insistiendo y, a partir de octubre, comenzaremos a pronunciarnos vía múltiples referendos. Lo cual demuestra una fe inquebrantable, aun cuando nada en nuestra trayectoria pasada la justifique. Se me podrá decir que disponer de redes sociales capaces de sondear esas grandes mayorías soberanas, sin tener que depender de su pura representación electoral, lo justifica. No compartir esa fe delata, en cambio, desconfianza en la democracia y su regla de la mayoría. En realidad, el punto es otro. Nuestro problema no ha sido no poder auscultar mayorías como el hecho de que éstas no se comportan como tales en el gobierno. El pueblo ya una vez, el 73, arrugó y no defendió al único gobierno popular que ha tenido en toda su historia. Y, aún más, ¿qué hace pensar que “todes les compañeres” (sic) en dicho gobierno esquizofrénico hayan estado en una sola parada?

La idea misma de mayoría en la práctica puede que hasta sea una falacia. Lo estamos viendo en estos días. En nuestra Cámara de Diputados, las mayorías no es que se den naturalmente, y cuadren conforme una misma línea de convicción compartida, sino que se logran a punta de apostasías de último minuto por tránsfugas de derecha; según algunos, políticos más cercanos a la realidad y calle (y eso que estamos encerrados); según otros, intimidados por redes sociales preocupados en reelegirse, para nada progresistas.

El fenómeno es muy de esta época. El periódico supuestamente más serio y antipopulista de EE.UU., es decir, anti-Trump -The New York Times-, es paradójicamente el más “sintonizado” con dicho sentir popular. Lo ha denunciado con todas sus letras Bari Weiss, exeditora y columnista que acaba de renunciar por encontrar que el ambiente que reina en el diario es tóxico y sectario. Presidido por Twitter y su nueva ortodoxia, estos dos han terminado por convertirse en su único editor y última palabra; los periodistas, a su vez, debiendo “ajustarse a las necesidades de una narración predeterminada”. Esta es la nueva regla de la mayoría y, sí, vayamos ubicándonos.