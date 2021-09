Las soluciones para descontaminar están aquí

SEÑOR DIRECTOR

A propósito del reportaje en La Tercera sobre el plan de descontaminación de Santiago, comparto una buena noticia y un llamado a la acción. La ONU anunció los ganadores del prestigioso premio UN-Habitat Scroll of Honor Award y una de las soluciones es Santiaguina, de la cual poco se habla y mucho se necesita. Consiste en “Calles compartidas para barrios bajos en carbono”, piloteada por nuestra organización en 2016 junto al Municipio de Santiago, la cual logra reducir hasta en nueve veces la contaminación del aire y aumentando en 560% el uso de la bicicleta.

Esta ha sido replicada tanto en Honduras como en Panamá, pero en Chile ha pasado mayormente desapercibida encontrándonos con múltiples barreras para poder replicarla. El llamado de acción es a nuestras autoridades para adoptar medidas efectivas para desincentivar el uso del vehículo particular, no tener miedo a promover de forma enérgica el uso de la bicicleta, no dudar en entregar pistas exclusivas para el transporte público y pilotear ciclovías y veredas con la urgencia que se requiere.

Dicen que nadie es profeta en su tierra, pero espero que uno de los reconocimientos más importantes del mundo en temas de urbanización sostenible facilite implementar soluciones que nos permitan descontaminar no solo Santiago, sino todas las ciudades de nuestro país. Las soluciones están aquí.

Javier Vergara Petrescu

Cofundador y director ejecutivo Ciudad Emergente