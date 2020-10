Lecciones del Ministerio de Ciencia

SEÑOR DIRECTOR

El gobierno suspendió la convocatoria de Becas Chile para 2021. Esto constituye un incumplimiento de la Ley 21.105 por parte del ministro Couve: una de las atribuciones de la ANID es “ejecutar programas y los diferentes instrumentos que apoyen la formación, en Chile o en el extranjero, de profesionales e investigadores altamente calificados” (art. 12e).

Pero este incumplimiento no tiene importantes consecuencias políticas, dado que no se trata de un derecho garantizado: tomemos notas para entender la relevancia de un derecho garantizado por el Estado versus un deber del mismo para la nueva Constitución. Pero además no debemos pedir que el ministro Couve actúe con la independencia que solo las universidades (en principio) garantizan: él tiene la confianza del Presidente, lo que le hizo transitar desde un científico independiente a uno que se rige por una agenda legítima.

No pidamos entonces que actúe como uno independiente, en consonancia con las visiones que los y las académicas universitarias tenemos en torno a la relevancia de la formación en otros horizontes intelectuales fuera de nuestro país: tomemos nota, científicos universitarios que van al Estado pierden su independencia.

Pero hay más: como decía Karl Jaspers en 1845, el Estado tolera un lugar de pura independencia. Esto implica caer en la cuenta de la relativa fragilidad de nuestras universidades frente al Estado. Digamos de paso que esa confianza excesiva por parte de muchas y muchos científicos de que el Ministerio de Ciencia sería el organismo que “lucharía por el presupuesto en Ciencia y Tecnología” se ha desplomado: no confundamos los locus legítimos de una democracia.

Ernesto San Martín

Director del Departamento de Estadística, UC