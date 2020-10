SEÑOR DIRECTOR

En la nota publicada ayer en su medio titulada: “La declaración de la exfuncionaria de Epidemiología del Minsal”, la ex funcionaria del Ministerio de Salud, Andrea Albagli, en su declaración como testigo en la investigación de la Fiscalía, señala sin base ni justificación alguna, que como ministro de Salud falto a la verdad cuando me refiero a la relación entre letalidad y pobreza. Junto con manifestar mi molestia por tan absoluta aseveración, quiero aclarar y enfatizar que cuando abordo este tema en particular, lo hago desde una base sólida de información entregada por un trabajo de investigación desarrollado por el Instituto Res Publica, en su análisis de actualidad titulado: Letalidad del COVID-19 y Pobreza Multidimensional en Santiago: No hay relación (https://respublica.cl/articulo/242).

Este documento plantea, en base a un trabajo de investigación, cómo las personas más vulnerables se están contagiando más, sosteniendo que no existe una relación entre letalidad por Covid y nivel socioeconómico de comunas con menos recursos.

En tanto, respecto a lo que se ha planteado sobre la mortalidad comparada con pobreza, el estudio sí sostiene que la relación viene dada por la cantidad de contagios o incidencia. Por ejemplo, Vitacura tiene una baja mortalidad ajustada, pero una muy baja incidencia; a la vez que la comuna de Cerro Navia tiene una alta mortalidad ajustada, pero alta incidencia.

Enrique Paris M.

Ministro de Salud