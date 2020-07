Levantar las barreras

Por Issa Kort, Diputado UDI

Mucho se ha hablado en el debate público y en medios de comunicación respecto a levantar las inhabilidades para los alcaldes y alcaldesas que no pueden competir en sus municipios, luego de haber sido aprobada la ley que limita la reelección de las autoridades. Debate que junto al diputado Pepe Auth y a un grupo transversal de parlamentarios, ya iniciamos hace más de un año, pero no limitado a los jefes comunales, sino incluyendo también a diputados, senadores, gobernadores regionales, consejeros regionales y concejales.

Nuestra propuesta no es un traje a la medida, ni trata de solucionar un problema que en este caso puntual, se ven enfrentados varios ediles. Es una iniciativa que se adelantó por varios meses a las demandas ciudadanas de octubre pasado, con el objeto de fortalecer e impulsar nuestra democracia, generando una mayor competitividad en el proceso eleccionario, derribando trabas que existen actualmente para que diversos actores relevantes puedan presentarse como candidatos para cargos de representatividad popular.

Lo dijimos en mayo del 2019: hoy la ley restringe a varias autoridades en ejercicio la posibilidad de ser candidatos a otros cargos. Sin embargo, ese veto no es total, sino que, lamentablemente, tiende a favorecer a los legisladores en ejercicio y perjudica a otras autoridades electas que buscan legítimamente aspirar a otro cargo. Es por esto que proponemos una reforma al sistema y liberar las opciones de ser candidatos a todos los ciudadanos, sean o no autoridades en ejercicio. Vale decir, cualquier ciudadano que inscriba algún tipo de candidatura cesará en el cargo que ostenta al momento de hacer efectiva dicha inscripción, que son tres meses antes de la elección definitiva y no verse obligados a hacerlo con un año de anterioridad.

Lo que busca el proyecto es generar la oportunidad para que todas las autoridades democráticamente elegidas tengan la posibilidad de ser candidatos a otro cargo, con la prohibición de seguir desempeñándose en el puesto que actualmente ostenta. Esto quiere decir que si, por ejemplo, un diputado se presenta como candidato a senador, en el momento en que inscribe su candidatura se produce de manera automática e inmediata el cese de su cargo. Va a poder ser candidato a senador, pero sin tener las regalías de seguir en el ejercicio como diputado. Y lo mismo ocurre para aquel legislador que busque llegar a la Presidencia de la República, siendo cesado en su cargo cuando la candidatura haya sido inscrita definitivamente.

Nuestra democracia atraviesa por una crisis de legitimidad, que se ha ido agravando debido a la baja participación en los procesos eleccionarios de diversa índole. Hoy queremos darles la posibilidad de elegir entre los mejores candidatos, aquellos que tienen mayor respaldo ciudadano, y que éstos no se vean imposibilitados de representar a la comunidad, debido a las inhabilidades que hoy la ley impone. Hacemos un llamado a legislar con conciencia y sin calculadora.

Es hora de eliminar el proteccionismo electoral, levantar las barreras que defienden la posición de los incumbentes y favorecer su reelección excluyendo la posibilidad de competencia con personas que también tengan apoyo popular. Es tiempo de construir un debate cargado de argumentos y consecuencias y no seguir negándose a una herramienta que perfecciona la democracia como es la competencia.

En definitiva, es un proyecto que aumenta la competencia y busca equiparar la cancha. Es una buena oportunidad para ser discutido y enriquecerlo en el debate legislativo, toda vez que la democracia chilena se debe defender, actualizar y perfeccionar acorde a los tiempos actuales.