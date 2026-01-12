SUSCRÍBETE POR $1100
    Opinión

    Ley de cumplimiento tributario: certezas para emprendimientos de baja escala

    Desde el Fosis hemos reforzado decididamente el acompañamiento en formalización y educación tributaria, anticipándonos a este escenario y poniendo el foco en la orientación clara, oportuna y diferenciada según el nivel de desarrollo de cada emprendimiento.

    Por 
    Nicolás Navarrete Hernández
    Ley de cumplimiento tributario: certezas para emprendimientos de baja escala

    La aplicación de la Ley de Cumplimiento Tributario, que comenzó a regir este 1 de enero, ha generado preguntas legítimas entre miles de personas emprendedoras que participan— o esperan participar — en los programas de apoyo al emprendimiento que ofrece el Estado.

    Para emprendedoras de los sectores más vulnerables, y que muchas veces además se dedican a los cuidados, la formalidad ha sido muchas veces un camino de complejidades. Por eso, el primer mensaje sobre este cambio es que esta ley no busca castigar a quienes emprenden con esfuerzo, sino ordenar el sistema para entregar certezas de una manera más simple y fácil.

    Así, el Servicio de Impuestos Internos (SII) ha sido claro en señalar que esta ley no busca terminar ni perseguir los emprendimientos de baja escala (a veces llamados de subsistencia); sino fortalecer un modelo justo de formalización donde todos tienen el deber de cumplir con sus obligaciones tributarias, a la vez de tener el derecho de contar con reglas proporcionales a la realidad de cada negocio.

    Para ello, el SII habilitó el Registro de Actividades de Subsistencia, dirigido a personas que desarrollan actividades de pequeño comercio, prestación de servicios, artesanía, gastronomía, suplementeros entre otros, cuyos ingresos mensuales no superan las 5 UTM, (aprox. 350.000 pesos mensuales). Este registro permitirá saber quiénes lideran este tipo de actividad de subsistencia y las personas emprendedoras podrán registrarse durante el primer semestre del 2026.

    Este registro no solo entrega certezas tributarias de una manera simplificada, sino que además es plenamente compatible con la participación en los programas, como, por ejemplo, los que imparten servicios como el Fosis.

    La inscripción en el Registro de Actividades de Subsistencia facilita la relación con el Estado, a través de sus programas de emprendimiento y entrega un marco claro para que quienes emprenden por necesidad puedan desarrollarse con acompañamiento y orientación pública. De este modo, la formalización deja de ser una barrera y se transforma en una herramienta al servicio de los emprendimientos de menor escala.

    Desde el Fosis hemos reforzado decididamente el acompañamiento en formalización y educación tributaria, anticipándonos a este escenario y poniendo el foco en la orientación clara, oportuna y diferenciada según el nivel de desarrollo de cada emprendimiento. Nuestro rol en este sentido es acompañar, entendiendo la realidad de emprendimientos de baja escala de familias vulnerables, que encuentran en este espacio una oportunidad de generar ingresos y surgir.

    Seguiremos trabajando para que nadie quede atrás en este proceso. Nuestro compromiso es claro: acompañar a las familias más vulnerables en su camino de emprendimiento, entregar tranquilidad frente a los cambios normativos y promover soluciones que permitan cumplir sin temor, crecer con dignidad y construir proyectos de vida más estables.

    *El autor es director nacional del Fosis.

