SEÑOR DIRECTOR:

La propuesta de Ley de Presupuestos 2024 del gobierno del Presidente Boric contempla expandir el gasto público en un 3,5%. Al mismo tiempo, el Ejecutivo parece no abandonar la idea de una nueva alza impositiva, bajo la denominación de “Pacto fiscal”. Resulta evidente que ambas propuestas no son razonables a la luz del estancamiento económico y el conocido mal uso de parte de los recursos públicos, como aquellos programas públicos mal evaluados identificados por la propia Dirección de Presupuestos. Es decir, cualquier persona medianamente responsable antes de pedir un crédito o comprometerse a descuentos automáticos desde su sueldo revisa en qué está gastando sus ingresos actuales y cómo puede ordenarse de mejor manera para lograr satisfacer necesidades que son más importantes, sobre todo si no hay expectativas de un aumento de ingresos en el corto y largo plazo, como es el caso de Chile.

Por otro lado, los innumerables casos de corrupción al estilo de Democracia Viva asociados al mal uso de recursos públicos (tal como los millonarios gastos en contratos injustificados de personal en el Estado) transforman en inadmisible la aprobación de la Ley de Presupuestos sin una revisión previa y acuciosa a cada una de sus partidas. Nuestros congresistas deben entender que también es corrupción aprobar por ley el mal uso, reiterado y consciente, de recursos siempre escasos, destinados a objetivos que sabemos que no se cumplen. Esperamos que al menos el Congreso no le dé la espalda a los ciudadanos en esta materia y se haga cargo seriamente de este asunto, Chile ya no aguanta más sinvergüenzura e irresponsabilidad.

Paz Charpentier

Directora Ejecutiva de Juntos +Libres Concepción