SEÑOR DIRECTOR:

Para facilitar la contratación de productos financieros no basta únicamente con nuevos oferentes y mayor competencia, considerando que los contratos, documentos y antecedentes que se solicitan y que se deben entregar a los clientes se basan en una lógica que no resulta del todo compatible con un ecosistema ágil que busca ampliar, facilitar y reducir los costos de transacción en la obtención de financiamiento.

En la ley de protección de los consumidores existe un set contractual de gran envergadura que posee condiciones generales, condiciones particulares, hoja resumen, pagarés, anexos de servicio al cliente, ficha explicativa avalista o codeudores, cronograma de pago, mandatos, etc., pero que en la práctica muchas veces no son leídos ni comprendidos por los destinatarios. El grado de comprensión lectora de los consumidores chilenos es deficiente y además estudios de impacto de la regulación del Sernac financiero han concluido que los consumidores no utilizan la hoja resumen ni la CAE como herramientas informacionales en la contratación de productos financieros.

El proyecto de ley Fintech pretende facilitar a través de la tecnología el acceso a nuevos oferentes, nuevas estructuras operacionales y comerciales, lo que permitirá mejorar significativamente la oferta de productos financieros. Sin embargo, esta nueva regulación obliga entonces a efectuar un análisis de los actuales deberes de información y otros aspectos de productos financieros. Por consiguiente, es importante que la perspectiva de los consumidores sea atendida en el marco de esta ley.

Jaime Lorenzini

Socio Lorenzini-Twyman