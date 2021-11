Límites y sesgos

SEÑOR DIRECTOR

Los resultados de las encuestas, así como el levantamiento y análisis de datos e indicadores son elementos relevantes en los procesos de investigación, sobre todo cuando intentamos aproximarnos de manera sistémica y compleja en la comprensión de un fenómeno sociopolítico.

En periodos electorales, las encuestas son mediáticamente llamativas, ya que pareciera que tienen por objetivo “iluminar” en torno a las preferencias de la ciudadanía en relación a una candidatura, como en las primarias que posicionaban como favoritos a Jadue y Lavín.

Los resultados de la aplicación de un instrumento no necesariamente son predictores de un proceso electoral. Responder una encuesta no es sinónimo de participación, tampoco de una decisión política. Es importante “leer” los datos teniendo en cuenta dicha consideración. El análisis de un resultado (y su proyección o generalización) requiere transparencia sobre aspectos como la validación, las condiciones y limitantes del diseño de muestras y representatividad y, sobre todo, conocer los sesgos. Esto último es sensible ya que, responder una encuesta telefónica conlleva sesgos de cobertura territorial, de rango etario, etc.

Posiblemente el resultado es frágil e incompleto cuando una muestra no es representativa o existe un sesgo sistemático, dado el rechazo por contestar encuestas con baja confiabilidad, de allí las críticas sobre la rigurosidad. Así, es recomendable que las difusiones de estudios de opinión incorporen las limitaciones y sesgos para que no parezcan engaños o manipulaciones políticas.

Susana Riquelme Parra

Analista de estudios de la U. del Bío-Bío. Red de Politólogas