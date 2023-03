Liquidez de bancos

SEÑOR DIRECTOR:

En nota de Pulso publicada ayer se cita una declaración del señor Fernando Larraín sobre la forma en que se pagó el primer retiro de fondos acumulados en las cuentas de capitalización individual, la cual señala que “los bancos no tenían la liquidez necesaria para poder pagar”, lo cual es incorrecto e infundado.

Si bien los retiros representaron procesos complejos y masivos, con importantes desafíos operacionales, aseverar que los bancos no tenían liquidez para hacer frente a dichos requerimientos significaría sugerir que la industria no cumpliría los requisitos de liquidez claramente definidos por nuestro marco regulatorio, y no guarda relación alguna con la realidad de la industria en materia de gestión de liquidez.

Más aún, cabe destacar que los pagos asociados a los retiros, por definición, se realizaron con cargo a las cuentas que las administradoras de fondos de pensiones mantienen en el sistema financiero; o sea, son las propias administradoras quienes debían contar con fondos disponibles en sus cuentas.

Sorprende además que el señor Larraín desconozca el trabajo coordinado realizado para los retiros de parte de los distintos reguladores: Banco Central, Comisión para el Mercado Financiero y la Superintendencia de Pensiones. El Banco Central, por ejemplo, implementó medidas que permitieron la liquidación ordenada de activos por parte de las administradoras de fondos de pensiones para minimizar los impactos de mercado.

Contando los tres retiros, los bancos canalizaron casi 28 millones de pagos por un total de aproximadamente US$ 49.000 millones en los plazos exigidos. Es decir, más allá del importante desafío operacional que se debió realizar con plazos muy estrechos y en pandemia, los pagos fueron canalizados apropiadamente.

Luis Opazo Roco

Gerente General

Asociación de Bancos