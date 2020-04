Liquidez rápida y capilar para la Economía

Bernardo Larraín, presidente de Sofofa y Diego Fleischmann, emprendedor e integrante Comité Políticas Públicas de Sofofa

“Ningún ciudadano francés será dejado sin recursos; ninguna empresa, con independencia de su tamaño, estará expuesta a un riesgo de quiebra” dijo el presidente galo Emmanuel Macron entregando una señal clara sobre la responsabilidad que le compete al Estado al momento de mitigar los duros efectos de una crisis de esta envergadura, y su plena conciencia de que trabajadores formales e informales, cesantes; así como pequeñas, medianas y grandes empresas son eslabones de una sola cadena llamada economía.

El Estado chileno ha asumido su responsabilidad. En lo que se refiere a gasto público para proteger el empleo y apoyar a las familias, las medidas del gobierno son de una magnitud similar a lo anunciado por las economías europeas (cerca de un 2% del PIB). No obstante, en las inyecciones de liquidez a través de postergaciones de impuestos y entrega de garantías anunciadas por el gobierno (cerca de un 5% del PIB), la cifra dista de la de economías europeas.

En efecto, en el aumento de garantías estatales por US$ 3.000 millones a fin de respaldar hasta un 85% de créditos para pymes y un 60% de créditos para empresas con ventas de hasta 1 millón de UF, creemos que queda camino por recorrer. Y es que no debiera extrañar que la banca priorice el otorgamiento de estos nuevos créditos a sus clientes existentes, cuya historia y perfil de riesgo conoce, en circunstancias que (i) desconocemos la profundidad y extensión de la emergencia sanitaria y de las medidas de restricción requeridas; (ii) existe una parte no garantizada de la deuda que varía entre un 15% y un 40% y (iii) el proceso legislativo ha fijado una tasa máxima de 3,5% (o en términos reales cercana a 0%) probablemente recordando malas experiencias pasadas como fue el crédito con aval del estado, pero ¿cubrirá esa tasa el riesgo de las pymes no bancarizadas?

Si bien confiamos en el compromiso de la banca privada y Banco Estado, para asegurar que la liquidez fluya en la magnitud, velocidad y capilaridad que se requiere, proponemos un nuevo esquema de garantías estatales a créditos o instrumentos de deuda privada estructurada por instituciones del mercado de capitales no bancario: fondos de deuda privada, empresas Fintech, plataformas digitales de compra de facturas, factoring o leasing.

Dado que el proyecto de ley de ampliación y transformación de las garantías Fogape ya se aprobó en el parlamento, estas nuevas garantías podrían otorgarse a través de Corfo, focalizándose en empresas con ventas de menos de 500.000 UF. Proponemos, adicionalmente, que fondos de inversión que adhieran a un estatuto de administración, gobernanza y transparencia elaborado por la CMF podrían captar recursos de inversionistas institucionales -AFP y compañías de seguros-, para invertirlos en estos instrumentos de deuda con garantía estatal. Esto no sólo aportaría mayor capilaridad y velocidad a la inyección de liquidez en la emergencia, sino que además consolidaría una industria que introduciría más competencia en el mercado de financiamiento de pymes y emprendedores.

Asimismo, proponemos ampliar las garantías estatales - con los debidos resguardos (acciones preferentes como prenda por ejemplo) para proteger el interés del Estado y no traspasar valor a accionistas y acreedores - para incentivar que el mercado de capitales bancario y no bancario apoye con liquidez a empresas con ventas de más de un millón de UF que atraviesan problemas de liquidez transitoria, no de solvencia, y que además son sistémicas: aquellas que generan mucho empleo, son parte central de cadenas de valor integradas por múltiples proveedores y contratistas -en su mayoría pymes- y que proveen un bien o servicio esencial para la sociedad pues no tiene sustituto perfecto o inmediato. Finalmente proponemos que el Banco Central pueda comprar en el mercado secundario bonos del tesoro y de empresas con la exclusiva finalidad de inyectar más liquidez al mercado de capitales al que acceden estas empresas sistémicas.

Tal cómo hemos enfrentado el desafío sanitario, la estrategia en el ámbito económico debiera también ser progresiva, dinámica y flexible en función de cómo la institucionalidad económica evalúe la evolución de la crisis de empleo y liquidez. Es fundamental, sin embargo, que esa institucionalidad disponga oportunamente de todo el instrumental posible. La velocidad y capilaridad con que lleguen los recursos a las empresas (pequeñas, medianas y grandes) no debe ser una simple expectativa, sino que una realidad fundada en las herramientas disponibles y en el compromiso de todos los actores.