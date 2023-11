Llamado rechazar los extremos

SEÑOR DIRECTOR:

En los últimos años, Chile ha atravesado procesos constitucionales complejos, marcados lamentablemente por la polarización, junto a la ausencia de diálogo sano y consensos amplios. En 2022, el país rechazó una propuesta de Constitución que, en su afán maximalista y partisano, reflejaba únicamente las ideas de la izquierda. Fue en ese momento que surgieron Amarillos y Demócratas, colectividades que se comprometieron en buscar un texto que representara el deseo de unidad y equilibrio en el centro político. Nuestras campañas, “Una que nos una”, “Ni esta ni la anterior, por una mejor” o “Por una nueva y buena Constitución”, brotaron de esa firme convicción.

No obstante, nos encontramos en una situación similar hoy, pero con un giro de 180 grados. El Consejo Constitucional, con José Antonio Kast en las sombras, repite los mismos errores del pasado, al imponer su ideología neoliberal y extremadamente conservadora.

Mi colectivo, Amarillos por Chile, ha decidido apoyar este texto, una decisión que, como miembro y fundadora, me duele profundamente y que, tristemente, no puedo respaldar. Muchas personas que rechazaron la primera propuesta comparten mi sentir. No podemos permitir la aprobación de un proyecto maximalista y partisano, ya que sería incoherente con nuestra lucha por un Chile equilibrado.

Chile necesita rechazar los extremos para encontrar un camino de unidad y armonía que permita alcanzar los acuerdos necesarios para la estabilidad y desarrollo del país.

Mónica Garcias

Militante y fundadora

Amarillos por Chile