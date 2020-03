Llegó el momento de una admisión inclusiva

SEÑOR DIRECTOR

Cada año alrededor de un 30% de estudiantes que rinden la PSU obtienen menos de 450 puntos, lo que les impide acceder al Sistema Único de Admisión (SUA), evidenciando las profundas inequidades de la educación chilena. La primera pregunta por responder es si la totalidad de esos estudiantes no tienen las capacidades, talentos o competencias para cursar exitosamente una carrera universitaria. La experiencia y la investigación académica dicen lo contrario (F.J. Gil) y diversas universidades tienen programas de inclusión por talento académico para alumnos que no superan la barrera de la PSU, pero que tienen destacado rendimiento escolar y provienen de colegios con elevado índice de vulnerabilidad económica: Propedéuticos, Programas de Acceso y Acompañamiento Efectivo, Ranking 850 (orientado al mejor alumno de un colegio que no obtiene 450 puntos en la PSU; leyó bien “mejor alumno”), entre otros.

Los resultados en el caso de la U. Austral –de la que soy rector- que son compartidos por las universidades que participan del sistema muestran que: a) La tasa de aprobación al primer año es similar entre ingresos SUA y distintos tipos de ingreso inclusivo, encabezados por alumnos del Ranking 850. b) El promedio de notas es similar entre distintas vías de acceso, mejorando al segundo y tercer año, nuevamente encabezados por el grupo Ranking 850. c) La retención de estudiantes de programas de acceso inclusivo al primer año es de un 77%, seis puntos porcentuales menos que la de los de ingreso SUA. Sin embargo, ya en el tercer año se revierte, alcanzando seis puntos más que los de ingreso SUA.

Al segundo año, los estudiantes de ingreso SUA y los de ingresos inclusivos son indistinguibles por sus resultados, con una tendencia a mejores resultados por parte de los ingresos inclusivos mientras se avanza en la trayectoria universitaria. Estos resultados son posibles cuando institucionalmente existe la convicción en un modelo de inclusión académica y se trabaja en el acompañamiento académico y transversal de los estudiantes. ¿Habrá llegado tal vez la hora de confiar más en evidencia científica que en prejuicios? ¿Habrá llegado el momento de confiar más en el desempeño escolar, lo que sería un reconocimiento para el trabajo de las comunidades escolares?

Óscar Galindo V.

Rector Universidad Austral de Chile