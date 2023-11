Lo más importante

SEÑOR DIRECTOR:

La discusión entre Mario Marcel y David Bravo respecto de si estamos o no en una emergencia laboral no declarada o hay un cambio estructural en el mercado laboral, es muy interesante. Sin duda, hay que analizar en profundidad los datos y ver su evolución y tendencia para determinar quién tiene la razón, aunque lo más probable es que haya de ambos.

Sin embargo, la discusión no debería centrarse en la mirada de corto plazo. Lo que necesitamos es pensar en que la situación actual no es la ideal y no podemos conformarnos con que hubo cambios estructurales y, por lo tanto, esta es la nueva realidad. Tenemos que ser capaces de pensar en cómo mejorar el mercado laboral, la creación de empleos de largo plazo, los salarios, la productividad.

Hoy veo una actitud del gobierno de muy poca autocrítica. Solo se acepta que las cosas ya no son como antes y se centran en buscar culpables, pero no soluciones concretas, efectivas y que de verdad generen impactos en el bienestar. Se ha hecho más común de lo necesario decir que no les gusta hacer lo que están haciendo y solo se tienen respuestas reactivas.

El reciente viaje a China del Presidente Boric podría haber sido una buena oportunidad para aprender de planificación y pragmatismo. Deng Xiaoping ya lo dijo hace 45 años: “No importa si el gato es negro o blanco, mientras pueda cazar ratones es un buen gato”. Esto es sacarse la ideología de la cabeza y pensar en el bienestar de la población.

Estoy seguro que tarde o temprano vamos a terminar haciendo lo que tenemos que hacer: tener reglas claras y estables, mejorar de verdad la calidad de la educación, trabajar siempre para mantener la estabilidad macroeconómica, combatir la delincuencia y el terrorismo con firmeza, reestablecer las confianzas en la sociedad y generar un fuerte capital social.

Carlos Smith

Docente investigador CIES-UDD