Lo que dice y no dice el resultado del plebiscito

El plebiscito de salida expresó la voluntad de la sociedad por rechazar la propuesta. Sin embargo, ciertos sectores, echando mano a interpretaciones maximalistas e injustificadas, han pretendido hacer creer que dicho resultado expresa mucho más de lo que realmente expresa.

Conviene recordar y aclarar que el resultado del plebiscito solo señala que se rechazó la propuesta. Ese resultado no justifica algunas conclusiones que la derecha ha erguido como verdades para llevar agua a su molino. En particular, no significa que haya caducado la voluntad de elaborar una nueva Constitución ni que haya caducado la de que se haga mediante una Convención Constitucional; no significa que quienes hayan protagonizado la campaña del Rechazo puedan sentirse dueños de los futuros procesos de deliberación necesarios para arribar a una nueva propuesta ni que puedan sentirse con derecho a decidir por sí solos y de antemano cuáles cosas se pueden cambiar y cuáles no. Quienes han pretendido imponer sus interpretaciones injustificadas, adueñarse del proceso y hablar en nombre de la mayoría de la sociedad chilena, solo demuestran su vocación antidemocrática. El triunfo del Rechazo expresó la voluntad de la sociedad, pero los plebiscitos anteriores también.

Felipe Cárcamo Guzmán