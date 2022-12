Columna de Denisse Hernández y Rocío Norambuena: Lo que no se nombra no existe

Con el acuerdo constituyente ya anunciado -con márgenes y lineamientos que dejan poco espacio para aportar y avanzar en las transformaciones que Chile requiere sobre todo en materia de género, igualdad y diversidad- se hace necesario referirnos a algunos temas que como feministas y abogadas constitucionalistas no podemos obviar y que encienden, nuevamente, las alertas.

Nos encontramos con un silencio absoluto sobre los principios feministas del proyecto anterior; principios que, vale decir, no solo lograron amplios consensos en su instalación, sino que fueron incluso celebrados mundialmente por dar origen al primer proceso constituyente paritario de la historia y dotar de contenido las normas de la propuesta: democracia paritaria, justicia con perspectiva de género, el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidado y la consagración del derecho a la vida libre de violencia, son solo algunos de los resultados positivos que tuvo la transversalización de género como criterio rector dentro del proceso constituyente anterior.

La ausencia de este elemento no es menor, ya que invisibiliza un tema que tiene la potencialidad de abrir las puertas de la participación en igualdad para más de la mitad de la población. Esto, porque la participación de mujeres en el proceso no es solo relevante por tener la potencialidad de influir el contenido del acuerdo, sino que es llanamente justicia social, por dar acceso al espacio público a quienes significamos más de la mitad de la población en el país.

Muy lejano a dicha proporción es lo que hemos podido ver, donde la imagen de las figuras clave del acuerdo escandaliza por su composición únicamente de varones. ¿Hemos vuelto a los tiempos en que los grandes temas solo atañen a los hombres? Esta pregunta no es menor, toda vez que releva la necesidad de contar con mujeres en los espacios negociadores y de toma de decisiones tanto por justicia social como para incentivar discusiones en materias con clave de género; como deberían serlo las bases de la institucionalidad, la igualdad sustantiva, la participación política paritaria y los derechos fundamentales de las mujeres y disidencias.

Respecto a la ausencia de la transversalización de género y la falta de mención a la democracia paritaria en las bases institucionales del “Acuerdo por Chile”, podemos entender la inexorable vinculación de la composición masculina de la mesa que llegó al acuerdo y la ausencia de estos principios. Sin embargo, entender no es aceptar. La paridad y la transversalización de género alcanzó fuerte aceptación en el proceso constitucional y debe ser parte del contenido mínimo del acuerdo.

En ese sentido, si bien valoramos positivamente la paridad de entrada y de salida para la elección del Consejo Constitucional, y en la composición de la Comisión Experta, vemos con profunda preocupación que nada se diga de la paridad en un órgano que será clave en el proceso: el Comité Técnico de Admisibilidad. La preocupación viene en el fondo y en la forma, pues la paridad deberá ser orgánica y, por ende, estar en todos los órganos y etapas constituyentes. Segundo, porque definir qué elementos serán o no admisibles para la discusión tiene la potencialidad de convertirse en un elemento de veto a discusiones y temas constitucionales, los cuales podrían ni siquiera ser discutidos si no son aprobados por estos “expertos juristas de destacada trayectoria personal y académica”. Los derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, podrían quedar fuera de la discusión si este comité de admisibilidad los estimase en colisión con otros derechos o bienes constitucionales.

Por ello, hacemos el llamado a extender paridad a este órgano y también a velar porque esté compuesto por una diversidad de voces que aseguren la riqueza del debate constituyente.

Por otra parte, levantamos la necesidad de dotar de contenido la idea de “expertise”, la que deberá ser revisada. Pues, ¿qué nos hace expertas/os en una materia? ¿Es sinónimo solo de credenciales académicas o puede haber expertise en el activismo social con contenido? ¿Hay ganancia de la experiencia acumulada? Las respuestas a estas interrogantes serán clave para elevar o reducir la legitimidad social de la comisión experta y, en contrapartida, deberá tenerse a la vista que la tecnocracia como se está anunciando puede implicar barreras de acceso por clase y por género, toda vez que las cifras son contundentes al demostrar que para las mujeres y para los sectores económicos desaventajados, hay menor acceso a postítulos, especializaciones o a la participación en el espacio público y por tanto quedar al margen de la posibilidad de ser considerados/as para componer este organismo. Esta preocupación se agudiza si atendemos a lo recientemente mencionado por la prensa en orden al voluntariado que este ejercicio importará para las y los expertos. ¿Quiénes son las personas que se encuentran en posición de prestar servicios sin una contraprestación asociada? ¿Es también una barrera de acceso para quienes compongan este comité?

No debemos olvidar que lo que no se nombra no existe. Sin embargo, nosotras, las mujeres existimos y estaremos vigilantes al proceso.

Creemos firmemente que una Constitución feminista será la llave para un nuevo pacto social y, vale recordar, que estamos dispuestas a ir por ella.

Por Denisse Hernández, directora, y Rocío Norambuena, Comisión Derecho Público Abofem