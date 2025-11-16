OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Lo que tienes que saber: Domingo 16 de noviembre

    Eugenia FernándezPor 
    Eugenia Fernández

    Llegó el día.

    Tras el cierre de las campañas durante la última semana, hoy llegó la hora de las elecciones presidenciales -su primera vuelta- y parlamentarias.

    Los últimos días solo se respiró tensión en los comandos. La candidata oficialista, Jeannette Jara (PC), optó por acentuar su distancia con el gobierno y abrir la puerta a la suspensión de su militancia comunista en caso de llegar a La Moneda. Liderando las encuestas, su entorno se dedicó a asegurar esta semana que su resultado estaría cercano al 28%, quizás bajando las expectativas respecto de esta tarde donde el 30% parece ser la vara sicológica.

    Pero nada dijeron de un probable mal resultado en las parlamentarias y una votación que se lea como un plebiscito al gobierno de Gabriel Boric. ¿Hasta qué punto podrá Jara diferenciarse de la administración sin la cual no estaría donde está hoy?

    En la derecha, en tanto, se agudizó la competencia de esta verdadera primaria a tres bandas. Si el favorito -el republicano José Antonio Kast- aseguró que apoyará a cualquier candidato de la oposición que pase al balotaje -cuestión que también hizo el libertario Johannes Kaiser-, la exministra Evelyn Matthei (UDI), candidata de Chile Vamos, aún no despeja cuál será su decisión este domingo. La conversación de la derecha gira hoy en torno a este punto: qué ocurrirá con Matthei, puesto que los partidos de Chile Vamos ya tienen prácticamente decidido acudir al comando del candidato que resulte ganador. Se sabe que ella está molesta con Kast -lo dejó más que claro esta semana con sus ácidas críticas a Bernardo Fontaine, economista del equipo republicano- y que las heridas que dejó esta campaña aun no restañan. Pero las presiones por un gesto están totalmente desatadas.

    La confrontación entre las cartas de derecha corre a la par con los mejores pronósticos para ese sector desde el regreso de la democracia. No solo porque tienen la mejor posición para eventualmente llegar a La Moneda el próximo año, sino porque todas las proyecciones le dan a este sector una alta posibilidad de obtener mayoría en ambas cámaras del Congreso. Cómo administrará la derecha esta eventual bonanza... toda una incógnita si se tiene en cuenta lo enfrentadas que están sus fuerzas y el probable rebaraje de hegemonías que se viene.

    Los invito a leer las cartas abiertas de los siete de ocho candidatos presidenciales -Eduardo Artés se restó de participar-, sabrosas historias que no se supieron de la campaña, y las claves para leer los resultados de hoy.

    Y, por supuesto, todo el despliegue que La Tercera preparó para este día crucial, con la mejor cobertura en nuestro sitio web, y una jornada de análisis y debate a través de latercera.com.

    Más sobre:EleccionesElecciones presidencialesElecciones 2025Lo que tienes que saberLT Domingo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    José Ramón Valente: “La política económica más importante del programa de Matthei y Kast es seguridad”

    Cómo leer la elección de hoy

    Los años más difíciles de la Fundación para la Confianza

    Juan Andrés Camus: “Soy optimista de que la derecha y centro-derecha lograrán ponerse de acuerdo para sacar adelante los proyectos que este país necesita”

    CEP: Mejora en percepción económica antes de elecciones anticipa castigo a coalición gobernante y alternancia en el poder

    Historias desconocidas de una campaña presidencial que llega a su Día D

    Lo más leído

    1.
    Comando de Jara anuncia acciones legales por video viral en que mujer asegura ser prima hermana de la candidata

    Comando de Jara anuncia acciones legales por video viral en que mujer asegura ser prima hermana de la candidata

    2.
    Elecciones 2025: en Nueva Zelanda se abren las primeras mesas de votación en el extranjero

    Elecciones 2025: en Nueva Zelanda se abren las primeras mesas de votación en el extranjero

    3.
    Estos son los horarios de los supermercados para el fin de semana por las elecciones

    Estos son los horarios de los supermercados para el fin de semana por las elecciones

    4.
    “Tenía una cierta vulnerabilidad al alcohol”: Bancada DC lleva a diputada Cordero a Comisión de Ética por dichos sobre concejala desaparecida

    “Tenía una cierta vulnerabilidad al alcohol”: Bancada DC lleva a diputada Cordero a Comisión de Ética por dichos sobre concejala desaparecida

    5.
    La OMS confirma un brote potencialmente letal del virus de Marburgo en Etiopía

    La OMS confirma un brote potencialmente letal del virus de Marburgo en Etiopía

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    Qué es el efecto Dunning-Kruger, las personas que creen que lo saben todo pero son “incompetentes”

    Qué es el efecto Dunning-Kruger, las personas que creen que lo saben todo pero son “incompetentes”

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    5 formas de lidiar con una persona que no deja de hablar

    5 formas de lidiar con una persona que no deja de hablar

    Servicios

    ¿Por qué este domingo solo siete regiones elegirán senadores?

    ¿Por qué este domingo solo siete regiones elegirán senadores?

    Alertan altas temperaturas para seis regiones: termómetros superarían los 30 grados en algunas zonas el lunes

    Alertan altas temperaturas para seis regiones: termómetros superarían los 30 grados en algunas zonas el lunes

    Dónde y a qué hora ver el amistoso de Colombia vs. Nueva Zelanda

    Dónde y a qué hora ver el amistoso de Colombia vs. Nueva Zelanda

    Cómo leer la elección de hoy
    Chile

    Cómo leer la elección de hoy

    Los años más difíciles de la Fundación para la Confianza

    Historias desconocidas de una campaña presidencial que llega a su Día D

    José Ramón Valente: “La política económica más importante del programa de Matthei y Kast es seguridad”
    Negocios

    José Ramón Valente: “La política económica más importante del programa de Matthei y Kast es seguridad”

    Juan Andrés Camus: “Soy optimista de que la derecha y centro-derecha lograrán ponerse de acuerdo para sacar adelante los proyectos que este país necesita”

    CEP: Mejora en percepción económica antes de elecciones anticipa castigo a coalición gobernante y alternancia en el poder

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial
    Tendencias

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    Qué reveló “Tank”, el hacker entre los más buscados de la historia que hoy se encuentra en prisión

    Qué es el efecto Dunning-Kruger, las personas que creen que lo saben todo pero son “incompetentes”

    De visita y en penales: Chile vence a Argentina y es campeón panamericano de hockey patín
    El Deportivo

    De visita y en penales: Chile vence a Argentina y es campeón panamericano de hockey patín

    Garin se queda con el duelo de chilenos ante Barrios y está en la final del Challenger de Montevideo

    A fondo con Matías Fernández: “Manuel Pellegrini es el mejor entrenador de la historia del fútbol chileno”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre

    Cómo CNC abrió una puerta nueva para la escucha de música clásica

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    Steve Lukather de Toto: “The Beatles, Pet Sounds de The Beach Boys y Steely Dan son la Santísima Trinidad”
    Cultura y entretención

    Steve Lukather de Toto: “The Beatles, Pet Sounds de The Beach Boys y Steely Dan son la Santísima Trinidad”

    Elías Lafertte, la historia del acontecido primer candidato presidencial del PC

    Carla Guelfenbein: “Hace 10 años la escritura hecha por mujeres era considerada sentimentaloide, menor. Eso ha cambiado”

    Michel Wieviorka: “Los atentados de 2015 aceleraron el giro a la derecha de la sociedad francesa”
    Mundo

    Michel Wieviorka: “Los atentados de 2015 aceleraron el giro a la derecha de la sociedad francesa”

    Maduro ordena una “vigilia permanente” ante los ejercicios militares de EE.UU. en Trinidad y Tobago

    Marcha de la Generación Z en Ciudad de México termina con disturbios frente al Palacio Nacional

    El fenómeno de quedarse sin batería: lo que la hiperconectividad nos quitó
    Paula

    El fenómeno de quedarse sin batería: lo que la hiperconectividad nos quitó

    (Yerma): la infertilidad y el deseo de ser madre llevados a escena

    Hablemos de amor: las voces que quedaron en WhatsApp