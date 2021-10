Lógica en la era de la desinformación

SEÑOR DIRECTOR

En estos tiempos revueltos, con tanta información parcial circulando llena de aseveraciones, acusaciones, conspiraciones y miles de fake news, es difícil a veces poder concluir lo que realmente está pasando.

Afortunadamente, algunas herramientas de la lógica nos pueden ayudar para dar un poco de orden en ese caos: una suerte de navaja suiza que nos permitirá despejar la superficie y poder ver de manera más clara.

Nuestra hoja principal será la navaja de Ockham, según la cual “en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la más probable”. Una versión más acotada, precisa y muy atingente en estos días es la navaja de Hanlon, que nos dice: “Nunca atribuyas a la malicia aquello que puede ser explicado adecuadamente por la estupidez”.

Una herramienta más científica es la navaja de Hitchens: “aquello que se afirma sin evidencia se puede rechazar sin evidencia”, que se acompaña bien con la navaja de Alder: “Si una discusión no se puede resolver por medio de experimentación, no merece ser debatida”.

Por último, nuestra herramienta más brutal será la guillotina de Hume: “Si la causa que designa a un efecto no es suficiente para producirlo, se debe o bien rechazar la causa, o bien complementarla de tal forma que se ajuste al efecto”; es decir, “lo que debiera ser no se puede deducir de lo que es”, que nos recuerda que correlación no es lo mismo que causalidad.

Sin que esto sea una solución, es al menos un ejercicio útil y una invitación para usar nuestro raciocinio, en lugar de repetir y difundir aquellos mensajes que ratifican lo que, ya sea por ideología, miedo o sentimiento, llamamos verdad sin ponerla a prueba.

Pierre Paul Romagnoli

Decano Facultad de Ciencias Exactas

Universidad Andrés Bello