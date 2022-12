SEÑOR DIRECTOR:

Concuerdo con las aprensiones de Óscar Guillermo Garretón (12 de diciembre), en cuanto a evitar que la conmemoración de los 50 años del derrocamiento del Presidente Allende conviertan el 2023 en un año partisano. Eso agudizaría la polarización justamente cuando se prevén importantes complejidades económicas y sociales.

Confío en que la comisión de alto nivel que ha designado el gobierno para elaborar y monitorear el programa de actividades, no se centrará única y exclusivamente en la violación de los derechos humanos por parte de agentes del Estado.

Quizás sería la oportunidad para analizar objetivamente las causas que originaron el caos político, social y económico, que desembocó la intervención militar. No se trata de justificar ninguno de los hechos, sino solo de comprenderlos a cabalidad, para no tropezar en la misma piedra. Al respecto, Garretón, con encomiable honestidad, dice: “Los que vivimos esa derrota política monumental de brutales consecuencias, no la glorificamos ni quisiéramos repetirla”.

Miguel A. Vergara Villalobos