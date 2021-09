Los clérigos del mundo privado

SEÑOR DIRECTOR

La columna de César Barros, “Los clérigos del Estado”, invita a hacer un par de reflexiones. La primera, tiene que ver con la falta de rigor para llegar a ciertas conclusiones. La segunda, a lo peligroso que resultan excesivas generalizaciones.

Es evidente que el Estado debe ser más eficiente, modernizar sus procesos y mejorar sus modelos de gestión. Pero deslizar que el Estado es siempre ineficiente, incapaz y poco probo, no se condice con la verdad y es injusto con miles de trabajadores y trabajadoras que día a día hacen sus mejores esfuerzos por llevar adelante sus tareas. A la vista está el proceso de vacunación, los servicios de atención médica, establecimientos educacionales que siguieron funcionando a pesar de las dificultades sanitarias y tecnológicas, etc. Afirmar que Bill Gates y Steve Jobs no necesitaron el Estado para desarrollar sus emprendimientos, es una frase que requiere un poco más de desarrollo y antecedentes. A primera vista, cuesta imaginarlo y creerlo.

Por otra parte, nadie pone en duda la relevancia que tiene la iniciativa privada. Sin embargo, valdría la pena diferenciar, como lo ha hecho O. Landerretche, entre los empresarios rentistas (Ricardianos) y los emprendedores (Schumpeterianos). Los primeros añoran un Estado pequeño, que disponga de armas nucleares para defender la propiedad privada y de pelotas de trapo para regular, supervisar, transparentar, defender a los consumidores y procurar el bien común. A su vez, los verdaderos emprendedores promueven la existencia de un Estado fuerte, un socio moderno y flexible, que promueva la creatividad y esté dispuesto a premiar el fracaso fecundo.

Chile vive un tiempo especial, propicio para la discusión y reflexión. Debemos esforzarnos, especialmente, por evitar las trazas de fundamentalismo y la falta de rigor.

Ricardo Carbone B.