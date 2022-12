“Los cuidados del sacristán... “

SEÑOR DIRECTOR:

En referencia a la columna de Pablo Allard titulada como esta carta, publicada el lunes, quisiera señalar que el gobierno presentó en julio de este año el Plan de Emergencia Habitacional que considera la construcción de 260 mil viviendas en cuatro años, meta desafiante, pero para la cual seguimos muy optimistas. Esto implica innovar y duplicar el actual ritmo de producción de viviendas del país, disminuyendo los plazos de construcción.

Para aumentar la productividad hemos incorporado incentivos para que las empresas adopten la industrialización de la vivienda social en su proceso de producción. Uno de estos es la ya famosa glosa 06 de la Ley de Presupuestos 2023. Esta glosa no modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), sino que es una medida temporal en el contexto del Plan de Emergencia Habitacional para viviendas con subsidio del Estado, tampoco permite generar nuevas subdivisiones ni nuevos núcleos urbanos, ya que afecta solo al permiso de edificación por lo que no permite lotear o subdividir, impidiendo así que se utilice para generar nuevas parcelas de agrado.

El nivel de producción de la vivienda industrializada en Chile es cerca de 7 mil unidades al año, por lo que no se pretende ocupar este tipo de solución para todo el déficit, sino tener una herramienta más para combatirlo. Como país recién estamos abordando este tipo de producción de vivienda; ya ajustamos nuestro protocolo de inspección para poder supervisar en las fábricas y estamos capacitando a los funcionarios para aquello. Esto no implica que no deba cumplir con las normas urbanas ni técnicas, ya que seguirán teniendo profesionales patrocinantes que deberán responder por la calidad de la solución. Esta glosa es una copia casi textual de un inciso que existe actualmente en la LGUC (Inciso quinto art. 116°) por lo que tampoco es un gran cambio, la única diferencia es que la usamos para dar soluciones a familias vulnerables que ya no pueden esperar más.

Ricardo Carvajal G.

Jefe DITEC. Ministerio de Vivienda y Urbanismo