Las instituciones no son edificios. Son personas con sus obras. Cuando ellos mismos las demuelen, es autodemolición.

En la crisis sanitaria, tienen algo carroñero quienes parecen alegrarse si aumentan los contagios y muertes. Dicen con euforia más que pena: ¡el gobierno está fracasando! Hospitalizados y muertos serían bajas del enemigo y no de Chile. Creen de buen rebelde violar el confinamiento; total, los muertos son otros, los viejos. Son demoledores de solidaridad.

Hay demoliciones físicas, las violentas: saqueos, robos, incendios, cortes de caminos, quema de camiones. Muchos las niegan pero las alientan, las “comprenden”, se enfurecen cuando la institucionalidad trata de contenerlas y reprimirlas. Son distintas formas de demolición que se entrelazan y potencian.

Hay también demoledores de democracia, que consideran herejía cualquier acuerdo entre gobierno y oposición. O se dicen “escépticos”.

Demoledores hay en todo el espectro político. En el gobierno, por ejemplo, los que con torpezas y precipitaciones alientan esperanzas ficticias que van minando confianzas en la gestión de la crisis. O los que rehúsan entender que mientras más cuestionados y débiles los liderazgos, más imperiosos son los acuerdos.

Los demoledores de institucionalidad han sido exitosos. Las instituciones, o sea, los hombres y mujeres que las encarnan, tienen su prestigio por los suelos. Todos con altísimas desaprobaciones. Pero la ciudadanía parece perdonar más a los que demuelen por torpeza o error, que a los militantes de la demolición. El gobierno tiene más aprobación que las coaliciones políticas, en tanto Chile Vamos supera las del Frente Amplio y para qué decir de la ex Nueva Mayoría, campeona en la demolición de esperanzas de superar desigualdades. En su reconocimiento a las instituciones, la ciudadanía ha optado por los alcaldes, que identifica menos con poderes del Estado; simpatiza con el equipo económico del Colmed más que con los partidarios; y para conducir la pandemia más en Mañalich, con su pesadez y tropiezos, que en la aptitud gestora de la oposición. Basta que así sea, para que algunos pidan la renuncia de Mañalich, que los alcaldes queden fuera y que se excluya de la discusión del acuerdo económico-social a los economistas del equipo del Colmed y a otros. Para el acuerdo nadie sobra. Sobran los escépticos, los obstaculizadores y los contrarios al acuerdo.

Hace tiempo que la sociedad no miraba hacia la política como ahora, ante la urgencia dramática de acuerdos para enfrentar pandemia y crisis económica. Bien por los que han anunciado concurrir a ellos. El desacuerdo no tiene perdón. Es tiempo de restaurar la dignidad y rol de la política: que sea solidaria con los sufrimientos de los chilenos y no ajena a lo que se pide de ella. Si fracasan, la luminaria que dice “hambre” se proyectará sobre el rostro de los demoledores de acuerdos.