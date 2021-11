Los desafíos de la COP26

Desde 1995 la comunidad internacional se ha reunido anualmente para definir sus políticas ante la crisis climática que enfrenta el planeta. La cita se ha llevado a cabo impostergablemente todos los años, con la sola excepción de 2020, cuando la pandemia obligó a postergar el evento. Por ello este año se realiza la vigesimosexta edición en la ciudad escocesa de Glasgow. Y pese a que resulta casi un lugar común sostener que la reunión de este año es la más importante hasta la fecha, es un hecho que la cita que se inició ayer y se extenderá hasta el 12 de noviembre próximo se enfrenta a un desafío especialmente relevante. El Acuerdo de París de 2015, el paso más importante dado hasta ahora por la comunidad internacional para hacer frente al cambio climático, establece que cada cinco años los compromisos asumidos por los casi 200 países que firmaron el pacto debían ser revisados. Un objetivo que, debido a la pandemia, deberá concretarse en esta ocasión.

El pacto de 2015 consensuó que la temperatura promedio del planeta en relación a la era preindustrial no debería aumentar más de 2° C y se comprometió a hacer todos los esfuerzos para que ese límite no supere los 1,5° C. Además, acordó transitar hacia una carbono neutralidad a 2050. Un compromiso al que se han sumado China, Reino Unido, Japón, Australia y la UE, entre otros. Pese a ello, aún quedan varios temas pendientes, el principal es avanzar en el artículo 6 del acuerdo que plantea crear un mercado de carbono y establecer mecanismos de compensación de emisiones. Igualmente se debe avanzar en el compromiso asumido por los países desarrollados de contribuir anualmente con US$ 100 mil millones para apoyar a los países pobres a alcanzar sus metas, cosa que aún no se concreta.

El último informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de Naciones Unidas fue claro en advertir que las metas fijadas en el Acuerdo de París “se sobrepasarán durante el siglo XXI si no se produce una reducción profunda en las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero a la atmósfera en las próximas décadas”. Incluso si la temperatura no sube más de 2°C en relación al promedio de la era preindustrial, como se fijó en París, igual se agravarán “las olas de calor, las sequías y las inundaciones”. Frente a ese escenario es positivo que las cumbres climáticas hayan adquirido cada vez más visibilidad y los gobiernos muestren, al menos en el discurso, un creciente compromiso frente al tema. Pero si los líderes mundiales no perciben un costo político real por no avanzar en la discusión climática será difícil alcanzar metas más ambiciosas.

Las conclusiones que entregue la cita de Glasgow permitirán medir los verdaderos resultados de esa ecuación, donde la principal responsabilidad recae en los países industrializados y en aquellos que concentran cerca del 60% de las emisiones mundiales: China, Estados Unidos, Rusia, India y Japón. En la medida que estas naciones no tomen acciones decisivas, el compromiso que asuman países pequeños como Chile -más allá de dar una valiosa señal- tendrán siempre un efecto marginal en el objetivo global de contener el alza de las temperaturas del planeta.