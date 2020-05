Los desafíos de la pandemia

SEÑOR DIRECTOR

Estamos en medio de la peor crisis socio-sanitaria del país. Ya hemos superado los 90.000 casos totales y 51.000 casos activos que pueden estar infectando. Dentro de América Latina, estamos entre los que tenemos el mayor número de contagiantes; sin embargo, somos uno de los países que ha hecho el mayor número de testeos, alcanzando a 25.200 RT-PCR por millón de habitantes, y la letalidad aún es baja.

¿Qué hemos dejado de hacer? La comunicación quizás no ha llegado y no hemos comprendido que si se presentan determinados síntomas debiésemos en forma responsable aislarnos. Además, el concepto de aislamiento se ha confundido con cuarentena. No son lo mismo. El aislamiento está indicado para los casos desde el inicio de sus síntomas y significa que la persona queda en una habitación sola y que pueden entrar a ésta quienes cuentan con elementos de protección personal, tan solo para cubrir necesidades básicas del paciente. Como medida es difícil de cumplirla en hogares pequeños donde habitan varias personas, por lo que el gobierno está abriendo residencias sanitarias. En cambio, a los contactos hay que indicarles cuarentena, es decir, permanecer en su hogar observando si aparecieran síntomas durante 14 días.

¿Estamos cumpliendo con las cuarentenas? Sin lugar a duda, la respuesta es no; la movilidad de la población ha disminuido, pero no es suficiente; observamos con gran preocupación el desacato a indicaciones de la autoridad, fiestas, encuentros de jóvenes que se sienten indemnes, pero la realidad es que muchos de ellos se encuentran en ventilación mecánica.

Dra. María Teresa Valenzuela

Vicedecana de Investigación Facultad de Medicina Universidad de los Andes