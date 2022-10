Los desafíos que plantea el catastro

SEÑOR DIRECTOR:

Según los datos publicados por el Minvu en el Catastro de Campamentos 2022, hay más de mil en Chile. Más allá de las cifras, que se analizarán en profundidad una vez se conozca la base de datos y la metodología, el informe oficializa desde el Estado algo que desde el territorio ya se observaba y había sido registrado por Techo y Fundación Vivienda: los campamentos han aumentado sostenidamente en la última década y explosivamente en los últimos tres años.

Ante esto, creemos que la solución pasa por una estrategia que contemple al menos dos elementos: un aumento estructural de la oferta urbano-habitacional y programas de habitabilidad transitoria que ayuden a las familias en un proceso de inclusión socio-habitacional.

Los campamentos son un síntoma de una enfermedad más profunda: el difícil acceso a la vivienda. El informe señala que tres de cada cuatro familias que viven así, antes eran allegadas o pagaban arriendos sin contrato. Los 213 mil habitantes en campamentos son la punta del iceberg de las más de 2 millones de personas que no tienen una solución habitacional. Esto conlleva a una definición estratégica: la forma sostenible de terminar con los campamentos es cerrando el déficit urbano-habitacional. No debemos escatimar recursos en aumentar, agilizar y diversificar la oferta de suelo y vivienda de interés público para responder a una demanda que no encuentra soluciones en el mercado de arriendo o compra, donde los subsidios se hacen insuficientes y el campamento asoma como una “solución”.

El campamento está lejos de ser una solución. Más del 35% está expuesto a amenazas naturales y más del 40% no tiene acceso a agua potable, entre otros problemas. Por esto, además de medidas estructurales para enfrentar la raíz, es clave seguir fortaleciendo los programas de habitabilidad transitoria, tanto en diversidad como en cobertura, que permitan que las familias que no pueden acceder a una vivienda ahora, puedan habitar en condiciones dignas mientras viven un proceso de inclusión social camino a obtener una solución habitacional.

Valoramos el esfuerzo detrás de este catastro por los datos que permiten comprender este problema y porque da cuenta de la emergencia habitacional que vivimos y que solo superaremos con la acción coordinada de todos los actores. Enfrentar esta emergencia puede potenciar nuestro desarrollo inclusivo y sostenible. Toda crisis es también una oportunidad: Chile hoy necesita un propósito común y la vivienda puede serlo.

Sebastián Bowen, director ejecutivo Déficit Cero

Isidora Lazcano, directora social TECHO-Chile