“Los verdaderos gobernantes”

SEÑOR DIRECTOR

Eugenio Rivera tuvo a bien comentar una columna mía del lunes pasado. Con imaginación admirable, me atribuye tal cantidad de dichos repudiables, que solo cabrían en un tratado y no en una modesta columna. No voy a perder el tiempo en ellas. Solo reiteraré que no soy yo, ni otros “malos” como Carolina Goic o Pepe Auth, los que han alimentado a Kast. Son los que han validado, aplaudido o guardado silencio cómplice sobre la violencia, la destrucción, los saqueos, los incendios del metro, iglesias y residencias. Son los que, como Rivera, justifican a la violencia y no a las mayorías ciudadanas pacíficas o a los acuerdos de las fuerzas políticas democráticas como origen de la Convención Constituyente. Ellos son los activistas de Kast, no los que denunciamos esa violencia que tiene cansada a la ciudadanía.

También son activistas de Kast los irresponsables que desde el Congreso y a pesar de las advertencias del presidente del Banco Central (¿también le imputarán ser de Kast?), han fomentado retiros que ya están vaciando bolsillos populares, no los de los ricos, en forma de inflación y encarecimiento de créditos hipotecarios; o proclaman “programas” inviables o atentatorios de la actividad económica, precipitando salida de capitales, freno de inversiones e inquietudes de los mercados internacionales. Son ellos, no yo y quienes los denunciamos, los que nutren de votos a Kast en un país distante de su conservadurismo.

Viendo el lunes el debate, soñé con una segunda vuelta entre Sebastián Sichel y Yasna Provoste en vez de la que muchos prevén. Creo que Chile y su pueblo vivirían mejor y más tranquilos con ellos y no con promotores de extremos.

Óscar Guillermo Garretón

Economista