Los verdaderos gobernantes

Desde que comenzaron la “revuelta”, los “retiros” y el gobierno se desfondó, en el Parlamento han estado los reales gobernantes. Han impuesto su visión de la gestión del orden público y han determinado el curso de la economía.

En orden público, su política ha sido legitimar la violencia, justificarla como vía necesaria para el cambio; guardar silencio sepulcral y a veces validar la creciente presencia de acciones terroristas en La Araucanía; rechazar la prolongación del estado de emergencia; solicitar indulto para los “presos de la revuelta” implicados en quema de iglesias, destrucción de viviendas, hoteles y pequeño comercio, saqueos, barricadas, etc; mostrar complicidad con negacionismos autoritarios, amenazas a la libertad de prensa y ambigüedades de ocasión sobre democracia y dictadura en América Latina. Hablan de “diálogo”, pero no les he visto iniciativa alguna para practicarlo con quienes discrepan de ellos o para disuadir a grupos armados mapuches identificados. Ese es el programa de orden público que han practicado por más de dos años. Más aún, anuncian que van a “meter inestabilidad al país”, como si la que hay fuera insuficiente. Su conducta tiene rasgos incompatibles con la democracia, ¿por qué perder tiempo en cantos de sirenas sobre lo que van a hacer, si ya conozco lo que han hecho?

Su programa económico, también lo conocemos. Desde que la conducción económica pasó de las manos del ministro de Hacienda y el Banco Central a las de mayorías parlamentarias, sus decisiones han marcado el curso de la economía. Desestimaron las reiteradas advertencias sobre las graves consecuencias de medidas adoptadas por mayorías en las que participaron con su voto dos de los candidatos presidenciales. Y las advertencias se hicieron realidad. La inflación va en aumento, las tasas de interés subieron, los créditos hipotecarios se encarecieron y se acortaron sus plazos de pago, la inversión privada cayó; para 2022 y 2023 se habla de magro crecimiento cuando no de recesión, se sabe de fuerte salida de capitales y de alerta en los mercados financieros internacionales ante el temor que esta “conducción económica” se prolongue en un nuevo gobierno. Por si algo faltara, critican y bloquean tratados de libre comercio, claves en el crecimiento de nuestra economía. ¿Qué sentido tiene perderse en programas de campaña? Conocemos su obra, la importancia que de verdad dan a contener la inflación, a proteger la pensión de los chilenos y su acceso a vivienda; su interés real por el crecimiento del país, su voluntad de escuchar las advertencias bienintencionadas de gente calificada, su agresión a quienes no aceptaron claudicar, como el diputado Auth y la senadora Goic.

Por eso, en estos días me pregunto, si quiero que se prolonguen como gobernantes, quienes han gobernado con esta lógica el orden público y la economía por más de dos años.