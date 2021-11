Macrozona Sur bajo estado de emergencia

Esta semana ha sido una de las más complejas que ha vivido el conflicto indígena en la llamada Macrozona Sur, con hechos que han provocado profunda conmoción. Por de pronto, un sabotaje sin precedentes en la vía férrea en la Región de La Araucanía logró descarrilar a un tren que cargaba celulosa, demostrando que los grupos que propagan la violencia están siendo cada vez más temerarios en sus métodos así como en los objetivos escogidos. A ello debe sumarse un sinnúmero de ataques incendiarios a maquinaria forestal, quema de viviendas e incluso una escuela, que ardió en la localidad de Lautaro.

Estos hechos ocurren mientras cuatro provincias de La Araucanía y Biobío se encuentran bajo estado de emergencia constitucional, y por tanto con presencia de fuerzas militares apoyando las labores de control que ejerce Carabineros y la Policía de Investigaciones. Precisamente en este contexto un incidente con Carabineros y funcionarios de la Armada en Cañete terminó con la vida de un comunero, mientras que otros resultaron heridos. Las circunstancias de lo sucedido están bajo investigación judicial -hay versiones encontradas respecto de cómo ocurrieron estos hechos-, pero desde luego los ánimos se han crispado, y tanto desde el Congreso como desde la Convención Constitucional se han hecho oír voces que exigen terminar con la “militarización” en La Araucanía. El hecho de que ya se cuente una víctima fatal es una circunstancia especialmente trágica, por lo que resulta imprescindible que la Fiscalía pueda despejar cuanto antes las circunstancias en que ello ocurrió.

Es en este delicado contexto que el Presidente de la República ha solicitado formalmente esta semana al Congreso la prórroga del estado constitucional de emergencia, pues dado que ya fue renovado por el propio Mandatario, para esta nueva prórroga requiere del concurso parlamentario. Los plazos son inminentes, pues la actual vigencia expira el próximo jueves, y de no ser renovada, la presencia militar ya no podrá continuar como hasta ahora.

Los parlamentarios de oposición en general han sido contrarios a la idea de que los militares tuvieran intervención en este delicado conflicto, y las señales que hasta ahora se han entregado sugieren que siguen reticentes a la idea de extender el estado de emergencia. Han hecho ver, además, que el Mandatario estaría buscando con ello réditos electorales, pues esto deberá ser votado en la antesala de las elecciones generales, favoreciendo a quienes enarbolan las banderas del orden y la seguridad; además, aseguran, serviría como distractor de la acusación constitucional presentada en contra del Jefe de Estado, la cual debería ser votada mañana por la Cámara de Diputadas y Diputados.

Los hechos de extrema violencia que afectan a esta parte del territorio obligan a que la petición del Presidente de la República esta vez sea examinada con atención, y votada favorablemente. Parece evidente que a nivel de clima de opinión pública hay mayor sensibilidad con el tema de la violencia, lo que ya está siendo reflejado en algunos estudios de opinión, así como en los debates de cara a los comicios del 21 de noviembre. En la misma región de La Araucanía se está llevando a cabo una consulta ciudadana no vinculante -organizada a instancias de la gobernación regional y alcaldes- para determinar si se apoya o no el estado de emergencia constitucional y por tanto la presencia de militares. La alta concurrencia registrada hasta este momento da cuenta de que esta temática no deja indiferente a sus habitantes.

A pesar de la muerte del comunero, el Mandatario puede exhibir logros concretos que sustentan su petitorio, como el hecho de que conforme los registros oficiales, los ataques incendiarios han experimentado una baja de 40% desde que rige el estado de emergencia, en tanto que se han llevado a cabo miles de controles preventivos. Los graves hechos de violencia confirman que la presencia de militares no logra disuadir por sí misma a los grupos extremistas, pero es fácil colegir que prescindiendo de este apoyo dichos grupos verán facilitado su quehacer. Prueba de ello es el video que circula de un grupo guerrillero -de los tantos que operan en la zona del conflicto- que exhibe armas de grueso calibre, con clara intención de desafiar a las fuerzas del Estado, una amenaza cuyos efectos recaen directamente sobre la población, lo que es gravísimo.

Pese a las obvias fricciones políticas que representa el estado de emergencia, así como sus riesgos, se trata de un camino previsto en las vías institucionales, y atendida la violencia sin control que se vive en la zona, debería ser respaldado, sin perjuicio de la estricta fiscalización que debería hacer el Congreso de cómo se está aplicando dicho estado de excepción. Sería alentador que por fin el drama que afecta a la Macrozona deje de tener colores políticos y se entienda como una causa nacional.