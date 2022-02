Mamá soltera o papá ausente

SEÑOR DIRECTOR

Genera rechazo y cierta molestia escuchar a gente hablar de “mamás solteras” cuando se refieren a mujeres sin pareja o marido, que además crían por sí solas o se llevan la mayor parte de una responsabilidad que debiese ser compartida.

¿Por qué no hablamos de “papás ausentes”? Nunca he escuchado el término “papá soltero”. Al parecer, no aplica, o simplemente no existen.

Ivanka Marinovic M.