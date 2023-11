SEÑOR DIRECTOR:

El SII tiene todas las facultades que necesita para fiscalizar impuestos. Sólo considérese que cada vez que gira un impuesto si el contribuyente ejerce su derecho y reclama le corren multas e intereses por 1,5% mensual mientras no pague. Esto es UF más 18% de interés al año. Si usted cobrara eso estaría preso por usura. En 5 años duplica la “deuda” original sólo por intereses, y a eso se deben agregar las multas (que no son gasto permitido). Pero no para ahí, además ante el SII, se invierte la carga de la prueba y recae sobre el contribuyente, para terminar litigando ante una judicatura especializada que, contrariando cualquier distribución estadística, falla la inmensa mayoría a favor del fisco.

Mientras más facultades discrecionales tengan los fiscalizadores del SII, más riesgos de corrupción existen, no menos. Marcel está equivocado o no conoce el calvario de los contribuyentes frente al SII, que, más que un debido proceso legal, enfrentan un paredón de fusilamiento.

Gerardo Varela A.